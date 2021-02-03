Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 50. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı...

"BİZ HAMİLEYİZ!"

Yıldız'ın hamile olduğu haberinin verildiği tanıtımda tüm aile bu müjdeli haberle büyük bir sevinç yaşıyor. Poyraz ve Kamer'in kız isteme merasiminde Kuzey'in itirazı herkesi şoke ediyor. Nahide'nin doğuma alındığı anlar dikkat çekerken doğum sırasında Sefer ve Yıldız'ın bayılması izleyenleri güldürüyor.

KUZEY YILDIZI 50. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 49. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Engin Ar'ın şikayetiyle tutuklanan Kuzey ve Yıldız, hem içine düştükleri durum yüzünden hem de birbirlerinden ayrı kaldıkları için derinden sarsıldı. Kuzey ve Yıldız hapishanede zor anlar yaşarken, karda kaybolan Osman ve Gökçe de kurtulmaya çalışıyordu. Düştüğü için bayılan Osman'ın kendine gelmesiyle Gökçe derin bir nefes aldı. Burada Osman'ı ısıtmak ve yalnız bırakmamak için taşıyan Gökçe aynı zamanda Osman'ın hayatını da kurtarmış oldu.

Yıldız, Kuzey ve pampaları ise Engin Ar'ın şikayetini geri çekmesiyle hapishaneden kurtuldular. Özgürlüğüne kavuşan Kuzey ve Yıldız, Sefer ve Nahide ile birlikte tatil planı yaptı. Planları üzerine karavan kiralayan ekip kamp yapmaya karar verdi. Kamp alanına gelen çiftler burada doğa içinde huzurlu ve keyifli anlar yaşarken başlarına geleceklerden habersizdi.

Kamp yaptıkları yere gelen bir aile ve çocukları, tüm kamp eğlencesini kaçırınca tatil maceraları sonlandı. Eve döndüklerinde ise Yıldız'ın yaşadığı mide bulantısı herkesi meraklandırdı. Finalde hamilelik testi yapan Yıldız'ın "Ben şimdi hamile miyim?" sorusu ise büyük merak uyandırdı.