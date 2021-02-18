Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 52. Bölüm 2. fragmanı izle - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 51. son bölümde neler oldu?

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 52. yeni bölümü için heyecan dorukta. Sevilen dizinin Cumartesi günü ekranlara gelecek merakla beklenen 52. yeni bölümünden 2. yeni fragmanı yayımlandı...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 52. Bölüm 2. fragmanı izle - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 51. son bölümde neler oldu?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 52. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı...

"KARIMI BALAYINA GÖTÜRÜYORUM!"

Kuzey'in kızıyla evlendiği için Emin'e sert tepki gösterdiği tanıtımda Emine'nin Kuzey ile Yıldız'ın evinde yaptığı değişiklikler dikkat çekiyor. "Eşim Var Benzerim Yok" yarışmasına katılan çiftlerin eğlenceli halleri seyircilerin yüzünü güldürürken, Kuzey'in balayı fikri heyecan uyandırıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 51. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız'ın geçirdiği küçük kaza, Kuzey ve Yıldız'a korku dolu anlar yaşattı. Kuzey, bir daha aynı korkuyu yaşamamak ve Yıldız ile bebeğini korumak için aldığı tedbirleri iki katına çıkardı. Yıldız'ın hamilelik sürecini risksiz ve güvenilir bir şekilde geçirmesini isteyen Kuzey'e ek olarak annesi Emine de güvenlik önlemlerini devreye soktu.

Sıkı önlemler alan Emine, sadece Yıldız'a değil Kuzey'e de zor anlar yaşattı. Kuzey ve Yıldız'ın hayatında bir sürpriz gelişme daha yaşandı. Restoranın yeni sahibi olarak gelen Halil İbrahim, Kuzey ve Yıldız'ı şaşırttı. Bahar'dan hiçbir belge olmadan restoranı satın alan Yıldız, Halil İbrahim'in belgelerini görünce büyük bir şok yaşadı.

Restoranı kaybetme tehlikesiyle korku yaşayan Kuzey ve Yıldız'a, Halil İbrahim ortaklık teklif etti. Restoranı kaybetmek istemeyen Kuzey ve Yıldız, sonunda teklifi kabul etti. Restoran Halil İbrahim'in de etkisiyle değişim yaşarken eğlenceli anlar yaşandı. Tüm bu olanların ardından finalde Kuzey'e asıl büyük sürpriz ise Mine'den geldi. Restorana gelen Mine, Emin ile evlendiklerini açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bir Zamanlar Çukurova Behice ölecek mi? - Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu?
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova Behice ölecek mi?
Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisi çekildiği yerler
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor?
Alev Alev oyuncuları kimler, isimleri ne? Alev Alev konusu ne? İşte Alev Alev oyuncu kadrosu ve karakterleri!
TELEVİZYONAlev Alev oyuncuları kimler?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları kim? ÇGHB 2 oyuncuları tam kadro!
TELEVİZYONÇok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler, isimleri ne? İşte Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu!
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler?
Mucize Doktor oyuncuları kimler, isimleri ne? İşte Mucize Doktor oyuncu kadrosu ve karakterleri!
TELEVİZYONMucize Doktor dizisi oyuncuları kimler?
Akrep dizisi oyuncu kadrosu: Akrep oyuncuları kim? Akrep oyuncuları isimleri ne?
TELEVİZYONAkrep oyuncuları kim?
İBO SHOW bu haftaki konukları kim? İşte 20 Şubat Cumartesi İBO Show konukları
TELEVİZYONİbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
TV Yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 18 Şubat 2021
Arıza'nın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı!
TELEVİZYONArıza'nın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı!