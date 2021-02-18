Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 52. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı...

"KARIMI BALAYINA GÖTÜRÜYORUM!"

Kuzey'in kızıyla evlendiği için Emin'e sert tepki gösterdiği tanıtımda Emine'nin Kuzey ile Yıldız'ın evinde yaptığı değişiklikler dikkat çekiyor. "Eşim Var Benzerim Yok" yarışmasına katılan çiftlerin eğlenceli halleri seyircilerin yüzünü güldürürken, Kuzey'in balayı fikri heyecan uyandırıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 51. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız'ın geçirdiği küçük kaza, Kuzey ve Yıldız'a korku dolu anlar yaşattı. Kuzey, bir daha aynı korkuyu yaşamamak ve Yıldız ile bebeğini korumak için aldığı tedbirleri iki katına çıkardı. Yıldız'ın hamilelik sürecini risksiz ve güvenilir bir şekilde geçirmesini isteyen Kuzey'e ek olarak annesi Emine de güvenlik önlemlerini devreye soktu.

Sıkı önlemler alan Emine, sadece Yıldız'a değil Kuzey'e de zor anlar yaşattı. Kuzey ve Yıldız'ın hayatında bir sürpriz gelişme daha yaşandı. Restoranın yeni sahibi olarak gelen Halil İbrahim, Kuzey ve Yıldız'ı şaşırttı. Bahar'dan hiçbir belge olmadan restoranı satın alan Yıldız, Halil İbrahim'in belgelerini görünce büyük bir şok yaşadı.

Restoranı kaybetme tehlikesiyle korku yaşayan Kuzey ve Yıldız'a, Halil İbrahim ortaklık teklif etti. Restoranı kaybetmek istemeyen Kuzey ve Yıldız, sonunda teklifi kabul etti. Restoran Halil İbrahim'in de etkisiyle değişim yaşarken eğlenceli anlar yaşandı. Tüm bu olanların ardından finalde Kuzey'e asıl büyük sürpriz ise Mine'den geldi. Restorana gelen Mine, Emin ile evlendiklerini açıkladı.