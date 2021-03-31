Kuzey Yıldızı İlk Aşk 58. yeni bölüm 2. fragman yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk fragman izle

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanında; Kuzey ile Yıldız'ın bebeğinin dünyaya geldiğini gören herkes şoke olurken, Yıldız'ın sağlık durumu merakla bekleniyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 58. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI



KUZEY YILDIZI İLK AŞK 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 57. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey, kendini affettirmek için Yıldız'ı kaçırdı ancak işler planladığı gibi gitmedi. İnadından vazgeçmeyen Yıldız, Kuzey'in elinden kurtulmanın bir yolunu buldu. Yıldız, Kuzey'i peşinden koştursa da sonunda onu affetti. Mutlu ve huzurlu hayatlarına geri dönen Yıldız ve Kuzey çiftinin, bebeklerinin cinsiyetini öğrenme zamanı geldi ancak Nahide, doktorun müjdeli haberi açıklamasına fırsat vermedi. Yeğenine cinsiyet partisi düzenlemek isteyen Nahide, organizasyon için harekete geçti.

Sefer ise Nahide'nin koyduğu katı kurallar sebebiyle zor anlar yaşadı. Sağlığına dikkat etmek zorunda olan Sefer, tüm çabasına rağmen Nahide'nin yasaklarını aşamadı ve istediği yemeklerden mahrum kaldı. Nahide'nin fikriyle düzenlenen cinsiyet partisi eğlence dolu anlara sahne oldu. Cinsiyeti öğrenmek için bir balonu patlatmaya çalışan Kuzey ile Yıldız çifti, sonunda müjdeli haberi öğrenmeyi başardı. Finalde Yıldız ile Kuzey'in bir oğlu olacağı öğrenilirken, müjdeli haber tüm ailede büyük bir coşkuya sebep oldu.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!