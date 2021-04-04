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HaberlerTelevizyonKuzey Yıldızı İlk Aşk 59. bölüm tanıtım! Kuzey ile Yıldız çiftinin hayatı kabusa döndü
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Kuzey ile Yıldız çiftinin hayatı kabusa döndü

Süreç Film'in, Show TV'de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Kuzey ile Yıldız, bir erkek bebekleri olacağının haberini aldıktan sonra büyük bir sevinç yaşarken, Yıldız'ın beklenmedik rahatsızlığı hayatlarını bir anda kabusa çevirdi

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 59. bölüm tanıtım! Kuzey ile Yıldız çiftinin hayatı kabusa döndü
Kuzey ile Yıldız çiftinin hayatı kabusa döndü
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HABERTURK.COM

Bebekleri için alışverişteyken Kuzey'in yaptığı şakaya sinirlenen Yıldız, beyin kanaması geçirdi. Yıldız ve bebeği yaşam mücadelesi verirken Kuzey, korku dolu anlar yaşadı. Yıldız ve bebeği hayata tutunmayı başardı ancak Yıldız, bebeğiyle yaşadığı durumdan Kuzey'i sorumlu tutarak onu terk etti.

Tüm yaşananlardan sonra Yıldız'ın çektiği acıların kaynağının kendisi olduğunu düşünen Kuzey, evlerini ateşe verdi. Kızlarını evden çıkartan Kuzey, evin içinde bir yangın çıkardı ve ölümü beklemeye başladı. Seyircileri şoke eden bu anlardan sonra "Kuzey ile Yıldız'ın aşk masalı gerçekten bitti mi?" sorusunun yanıtı büyük bir merak konusu oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Total'de 5.11 rating ve yüzde 10.62 izlenme payı, ABC1'de yüzde 3.02 rating ve yüzde 6.15 izlenme payı, AB'de yüzde 2.77 rating ve 5.91 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #KuzeyinYangını etiketi sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

İşte Kuzey'in evlerini ateşe verdiği o anlar;

YILDIZ İLE BEBEĞİ HAYATA TUTUNDU

Bebekleri için alışverişteyken Kuzey'in yaptığı şakaya sinirlenen Yıldız, fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Yıldız ile bebeğinin durumu kritikti. Yıldız'ın ameliyatta kalbinin durması sonucu doktorlar, sezaryen ile bebeği erkenden almak zorunda kaldı. Yıldız ile Kuzey'in oğulları erken dünyaya geldi ancak Yıldız da ve bebeği de mucizevi bir şekilde hayata tutunmayı başardılar.

Yıldız ile bebeğinin hayatta kalma savaşı;

YILDIZ, KUZEY'İ TERK ETTİ

Yıldız'ın gözlerini açmasıyla herkes derin bir nefes aldı ancak kanamanın yarattığı tahribat sebebiyle kısmi felç geçirdiği öğrenildi. Yıldız, hem kısmi felç geçirdiğini hem de oğlunun sezaryen ile erkenden alındığını öğrenince büyük bir yıkım yaşadı. Bebeğinden ayrı düşmesinin sebebi olarak Kuzey'i gören Yıldız, hastaneden taburcu olacağı gün ona "Bir daha seni görmek istemiyorum!" dedi. Tüm bu yaşananlardan sonra Yıldız, bir daha karşısına çıkmamasını söyleyerek Kuzey'i terk etti ve baba evine dönmeye karar verdi. Kuzey, Yıldız'ın söylediği sözlerden sonra kendisini Yıldız'ın çektiği acılardan sorumlu tutarak finalde evlerini ateşe verdi.

"Bir daha seni görmek istemiyorum!"

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 59. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey'in kendi evlerini ateşe verdiği tanıtımda Gökçe, Mine ve Feride korku dolu anlar yaşıyor. Yıldız, bebeğine kavuşamamanın acısını yaşarken, Kuzey'in hastanede oğullarıyla olan konuşmasını duyunca duygulanıyor. "Yıldız, Kuzey'i affedebilecek mi?" sorusunun yanıtı ise merakla bekleniyor.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 59. Bölüm Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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