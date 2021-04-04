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HaberlerTelevizyonKuzey Yıldızı İlk Aşk 59. yeni bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 58. son bölüm izle
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 59. yeni bölüm fragmanı yayında!

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 59. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey'in kendi evlerini ateşe verdiği tanıtımda Gökçe, Mine ve Feride korku dolu anlar yaşıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 59. yeni bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 58. son bölüm izle

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanında; Yıldız, bebeğine kavuşamamanın acısını yaşarken, Kuzey'in hastanede oğullarıyla olan konuşmasını duyunca duygulanıyor. "Yıldız, Kuzey'i affedebilecek mi?" sorusunun yanıtı ise merakla bekleniyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 58. SON BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 58. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey ile Yıldız, bir erkek bebekleri olacağının haberini aldıktan sonra büyük bir sevinç yaşarken, Yıldız'ın beklenmedik rahatsızlığı hayatlarını bir anda kabusa çevirdi. Bebekleri için alışverişteyken Kuzey'in yaptığı şakaya sinirlenen Yıldız, beyin kanaması geçirdi.

Hastaneye kaldıran Yıldız ve bebeğinin durumu kritikti. Kuzey, Yıldız'ın başına gelenlerden dolayı kendini suçlarken, yaşadığı büyük üzüntü herkesi derinden etkiledi. Kadıoğlu ve Mollaoğlu ailelerinin hastanedeki korku dolu bekleyişi sürerken, Yıldız'ın durumu iki aile arasında da gerilime sebep oldu. Yıldız'ın annesi ve babası da Yıldız'ın başına gelenlerden Kuzey'i sorumlu tuttu.

Yıldız'ın ameliyatta kalbinin durması sonucu doktorlar, bebeği erkenden almak zorunda kaldı ancak anne ve bebeği hayata tutunmayı başardılar. Yıldız'ın gözlerini açmasıyla herkes derin bir nefes aldı ancak kanamaya bağlı kısmi felç geçirdiği öğrenildi. Yıldız, hem kısmi felç geçirdiğini hem de oğlunun sezaryen ile erkenden alındığını öğrenince büyük bir yıkım yaşadı.

Tüm bu yaşananlardan sonra Yıldız, Kuzey'i terk etti ve baba evine dönmeye karar verdi. Kuzey, Yıldız'ın söylediği sözlerden sonra finalde evlerini ateşe verdi. Seyircileri şoke eden bu anlardan sonra "Kuzey ile Yıldız'ın aşk masalı gerçekten bitti mi?" sorusunun yanıtı büyük bir merak konusu oldu.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 10 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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