Başrollerinde Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Cezmi Baskın ve Ferda Kaynar'ın yer aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. SHOW TV yayın akışında Hababam Sınıfı ve Bizim Aile filmleri yer alıyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK NEDEN YOK?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümünün İzmir depremi nedeniyle ekrana gelmediği düşünülüyor. Dizinin yeni bölümünün gelecek hafta seyirci ile buluşacağı tahmine ediliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırmıştır ve büyük bir hayal kırıklığı içindedir. Bulut, kayıtsız şartsız hayatından çıkıp gidecektir. Kuzey ve Yıldız’ın aralarındaki engeller bir bir ortadan kalkıyor gibi görünmektedir. Bu zamana kadar iki aşığın göğünden bir an olsun ayrılmayan kara bulutlar bir bir dağılmaya, nihayet gün yüzü onlara da gülmeye başlamıştır.

Kuzey ve Yıldız, artık sadece aşklarını ve geleceklerini düşünmelilerdir. Bir yandan hazırlıklara başlarken bir yandan bu büyünün bozulmasından delicesine korkmaktadırlar. Nitekim korktukları başlarına gelir. Yirmi yıllık aşkın, yirmi yıllık engeli Yaşar, kendini gösterir. Kuzey’in aşkını, kendi yöntemleriyle sınayacaktır. Kuzey, kendine fazlasıyla güvense de sınavlar çok zor ve tehlikelidir. Kuzey, bir Yıldız’a dokunabilmek için uçmayı göze alabilecek midir? Buna cesaret etse bile sonunda Yıldız’a dokunmayı başarabilecek midir? Yoksa…