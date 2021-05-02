Kuzey'i şoke eden haber! 0:00 / 0:00

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Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın dün akşam yayınlanan bölümünün final sahnesinde Kuzey'e gelen kötü haber herkesi şoke etti. Feride, Mete'nin iftar daveti üzerine onunla birlikte yola çıktı. Ardından akşam ailesiyle beraber yemek yiyen Kuzey'e bir telefon geldi. Telefondaki polis memuru, "Feride Mollaoğlu hayatını kaybetti." dedi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Total’de 4.12 reyting ve yüzde 8.95 izlenme payı, ABC1’de yüzde 2.62 reyting ve yüzde 5.32 izlenme payı, AB’de yüzde 2.41 reyting ve 5.48 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #KuzeyinÇocukları etiketi sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

İşte o anlar;

GÜNEY BEBEK BULUNDU

Güney bebeğin kaybolması Gökçe ve Mine'yi büyük bir telaşa düşürürken, haberi alan Kuzey de hemen emniyete koştu. Yıldız'a olanları anlatmayan Kuzey, Gökçe ve Mine ile beraber Güney'in bulunmasını beklerken, polisler kısa bir süre sonra müjdeli haberi verdi. Güney bebeğin bulunması Kuzey ve kızlarına derin bir nefes aldırdı.

Güney bulunuyor;

FERİDE BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTI

Güney bebeğin ardından Kuzey'in en büyük kızı Feride de büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Çarşıda gezdiği sırada bıçaklı biri tarafından kapkaça uğrayan Feride'nin yardımına onu yakın takibe alan Mete ve Halil İbrahim koştu.

Feride'nin korku dolu anlarının ardından olayı öğrenen Ruhi, tüm gençlere karate dersi vermek için harekete geçti. Sahilde tüm gençleri toplayan Ruhi'nin karate dersi ekran başındaki seyircilere eğlence dolu dakikalar yaşattı.

Feride kapkaça uğruyor;

Ruhi-Li'den karate dersleri;

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!