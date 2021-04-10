Kuzey, Yıldız'ı iyileştirmeye kararlı 0:00 / 0:00

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Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 59. bölümünde; Yıldız’ın tüm gemileri yakmasıyla beraber Kuzey, geçmişini, hayallerini, geleceğini, her şeyi yakmak istemiş, emek emek inşa ettiği evi, gözünü kırpmadan ateşe vermiştir. Ama kızlar buna izin vermezler. Babalarının bir anlık öfkeyle her şeyi kül etmesine göz yummayacaklardır. Ne yazık ki, Kuzey’in yangınını söndürmek, evdekini söndürmek kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Yıldız’ın ne acısı dinecek gibidir ne de öfkesi.

Bebeğinden ayrı kaldığı her an içi daha da kabarmakta, Kuzey’e daha da bilenmektedir. Ama Kuzey de pes etmeyecektir. Yıldız’ın içindeki yangını söndürmeye, onu iyileştirmeye kararlıdır. Hem biricik aşkı, hem de bebeği için yapamayacağı şey yoktur. Kuzey, sonunda hep birlikte mutlu olmaya yemin etmiştir ve yemininden dönmeye asla niyeti yoktur. Yıldız'la olan aşkı nasıl bir mucizeyse, birlikte hayat verdikleri Güney de öyle bir mucizedir. Kuzey, o mucizeye dokunabilmeleri için her şeyi yapacaktır.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de.

İşte Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın 59. Bölüm Tanıtımları;