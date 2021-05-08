Kuzey ve Yıldız, hayatlarını güzelleştirmek için çabalıyor

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Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın bu akşam ekrana gelecek 63. bölümünde; Kuzey ve Yıldız, yine en mutlu anlarında, büyük bir felaket haberi almış, Feride'yi kaybetme korkusu yaşamıştır. Fakat bu kez, yaşadıkları yıkım uzun sürmemiştir. Yine eski güzel ve bir arada günlerine dönmüşlerdir.

Yıldız, atıl durumda olmaktan dolayı çok rahatsızdır. Yeniden eski çalışkan günlerine dönmek istemektedir. Bu yüzden Kuzey ile hummalı bir çalışmaya girerler. Hayatlarını güzelleştirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Kuzey'in bin bir hayalle giriştiği uğraş, sonunda başına büyük bir çorap örecektir. Henüz farkında değildir. Kuzey, büyük bir korkuyla yüzleşmek üzeredir.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın 63. Bölüm Tanıtımı;