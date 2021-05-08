Kuzey ve Yıldız, hayatlarını güzelleştirmek için çabalıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyonKuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm tanıtım! Kuzey ve Yıldız, hayatlarını güzelleştirmek için çabalıyor
ABONE OL

Kuzey ve Yıldız, hayatlarını güzelleştirmek için çabalıyor

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın bu akşam ekrana gelecek 63. bölümünde; Kuzey ve Yıldız, yine en mutlu anlarında, büyük bir felaket haberi almış, Feride'yi kaybetme korkusu yaşamıştır. Yıldız, yeniden eski çalışkan günlerine dönmek istemektedir. Bu yüzden Kuzey ile hummalı bir çalışmaya girerler. Hayatlarını güzelleştirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm tanıtım! Kuzey ve Yıldız, hayatlarını güzelleştirmek için çabalıyor
HABERTURK.COM

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın bu akşam ekrana gelecek 63. bölümünde; Kuzey ve Yıldız, yine en mutlu anlarında, büyük bir felaket haberi almış, Feride'yi kaybetme korkusu yaşamıştır. Fakat bu kez, yaşadıkları yıkım uzun sürmemiştir. Yine eski güzel ve bir arada günlerine dönmüşlerdir.

Yıldız, atıl durumda olmaktan dolayı çok rahatsızdır. Yeniden eski çalışkan günlerine dönmek istemektedir. Bu yüzden Kuzey ile hummalı bir çalışmaya girerler. Hayatlarını güzelleştirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Kuzey'in bin bir hayalle giriştiği uğraş, sonunda başına büyük bir çorap örecektir. Henüz farkında değildir. Kuzey, büyük bir korkuyla yüzleşmek üzeredir.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın 63. Bölüm Tanıtımı;

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reyting sonuçları 7 Mayıs 2021 Cuma! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte sonuçlar
TELEVİZYON7 Mayıs reyting sonuçları
Kırmızı Oda 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kırmızı Oda 36. son bölüm
TELEVİZYONKırmızı Oda 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Elon Musk Saturday Night Live (SNL)'ı sunacak! Saturday Night Live (SNL) ne zaman?
TELEVİZYONElon Musk SNL'ı sunacak!
Netflix Stranger Things 4. sezon ne zaman? Stranger Things 4. sezon fragmanı yayında!
TELEVİZYONStranger Things 4. sezon ne zaman?
Çukur 128. yeni bölüm ön izleme yayında - Çukur 128. bölümde neler olacak?
TELEVİZYONÇukur 128. yeni bölüm ön izleme yayında
Son Yaz yeni bölüm ne zamam, saat kaçta? Fox TV yayın akışı! Son Yaz neden yok, bu hafta yayınlanmayacak mı?
TELEVİZYONSon Yaz yeni bölüm ne zamam, saat kaçta?
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler? 7 Mayıs Volkan Konak'ın bu haftaki konukları
TELEVİZYONKuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler?
Akıncı oyuncuları hepsi! Akıncı dizisi konusu ne? İşte Akıncı oyuncu kadrosu
TELEVİZYONAkıncı dizisi oyuncuları kimlerdir?
Arka Sokaklar oyuncuları kim, gerçek isimleri ne? Arka Sokaklar konusu ne?
TELEVİZYONArka Sokaklar oyuncuları kim?
Payitaht Abdülhamid oyuncuları kim, konusu ne? Payitaht Abdülhamid oyuncuları gerçek isimleri ne?
TELEVİZYONPayitaht Abdülhamid oyuncuları tam kadro!