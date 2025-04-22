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        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor! 23 Nisan'da hava nasıl olacak?

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, 23 Nisan ile önümüzdeki günlerde beklenen hava durumunu kaleme alarak, "Türkiye'nin kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde Ukrayna-Karadeniz üstünden esen serin rüzgarlar var. Güney ve güneydoğu bölgelerde ise Libya üstünden esen yukarı seviye rüzgarları, toz taşınımına yol açıyor" ifadelerini kullandı. Öztel ayrıca, başkent Ankara'da ve doğuda bazı illerde yarın yağış beklendiğini de kaydetti

        Giriş: 22.04.2025 - 12:17 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:17
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        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
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        Türkiye’nin kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde Ukrayna-Karadeniz üstünden esen serin rüzgarlar var. Bu durum gölgede hissedilen sıcaklıkları 13-15°C civarında tutuyor. Güneş altında ise hissedilenler 20°C’yi aşıyor.

        Güney ve güneydoğu bölgelerde ise Libya üstünden esen yukarı seviye rüzgarları, toz taşınımına yol açıyor. İlkbahar mevsimine uygun fırtınalar, sıcaklık dalgalanmaları, şiddetli sağanaklar ve olası dolu yağışları, sosyal hayatta ve tarımda çeşitli riskler ortaya çıkarıyor. Gelecek 10-12 gün özellikle Anadolu’da ve Karadeniz’de yerel şiddetli hava olayları bekliyoruz. Marmara Bölgesi rüzgarlı ve gölgede üşüten havasıyla nisanın son haftasına uzanıyor.

        Fotoğraf: AA

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        İstanbul’un havası bu hafta sabahları bulutlu, öğle ve sonrasında güneşli. Akşam ve gece saatleri yine serin, gece 12°C hissediliyor. İstanbul’da 23 Nisan sabahı rüzgar poyrazdan serin esecek, hissedilenler 10-12°C civarında olur. Öğle olmadan İstanbul, Bursa ve Trakya genelinde hava açıyor ve sıcaklık 16°C’ye tırmanıyor. Yine de gölge alanlar soğuk olmaya devam edecek, duruma uygun kıyafet tercih etmekte yarar var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız bu yıl Marmara ve Ege Bölgelerinde parçalı bulutlu ve güneşli havada kutlanırken, bu 23 Nisan yağmurlu olacak merkezler var.

        Fotoğraf: DHA

        23 Nisan sabahı Ankara’da hava bulutlu, tahmini saat 12.00-16.00 arası lokal olarak yağmurlu olacak. Kızılcahaman-Beypazar çevresinde yağış öğle saatlerinde kuvvetlenebilir, bu kesimde yıldırım düşmesi gibi riskler mevcut. Nevşehir, Kayseri, Tokat, Gümüşhane, Erzurum, Yozgat’ın doğu ilçeleri ile Trabzon-Rize arasında bu 23 Nisan yağmurlu geçecek görünüyor. Hava sıcaklıkları yağışlı alanlarda 13 ila 17°C olacak, sert bir soğuk olmasa da hissedilen sıcaklıklar 10°C civarında, üşüten bir sabah olacaktır. Bu yağışlar yerel olarak kuvvetli, ardından havanın açtığı ve güneşin de görüneceği şekilde gerçekleşecek.

        Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Iğdır, Ardahan ve Artvin çevresinde de 23 Nisan gün ortası şimşekli gök gürültülü ilkbahar yağmurları görülebilir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bu yağışlar ise biraz daha uzun süreli, 23 Nisan akşamına kadar aralıklarla sürecek görünüyor.

        Fotoğraf: DHA

        Yağmursuz geçen mart ayında yaşanan büyük zirai don, geride kalan tüm hava olaylarını gölgede bıraktı. Aslında oldukça kurak bir mart ayı geçirdik ve kış yağışları da eksik olan dağlarımızda beyaz örtüyü bu sezon daha erken yitiriyoruz. Doğu Anadolu yüksekleri hariç önemli bir kar örtüsü kalmayan ülkemizde yaklaşan ilkbahar yağmurları bereketli gelecektir. Uzun vadeli tahminlerde 23 Nisan ila 5 Mayıs arasındaki dönem özellikle Anadolu için yağışlar kendini hep hatırlatacak, Konya-Karaman-Mersin-Adana-Malatya-Erzincan arasındaki tarım arazileri yağmurla sıkça buluşacak görünüyor.

        Fotoğraf: AA

        Toplam yağış miktarlarımız ilkbahar sezonu için ortalamalara yaklaşacak, kuruyan barajlar ve su seviyeleri yüzde 25’lere düşen büyük şehirler bu yağmurlarla beslenecek. Fakat yaz sıcaklarını özleyenler için ise mayıs ayının ilk haftası da dahil, sıcaklıklar 12 ila 20°C arasında salınacak, yaz havası kısmen sadece Akdeniz ve Güney Ege sahillerinde yaşanacak görünüyor. Anadolu, Marmara ve Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerimizde erken bir yaz havası görünmüyor. Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredecek sıcaklıklar, beklenen yaz mevsimi öncesi son serin haftalar.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun.

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