Sulu yemeklerin en lezzetlilerinden biri olan Kuzu güveç, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kuzu güveç tarifi hem kolay olması hem de lezzetiyle eviniz kolayca yapabileceğiniz doyurucu bir yemektir. Peki Kuzu güveç tarifi, nasıl yapılır? MasterChef Kuzu güveç malzemeleri...

KUZU GÜVEÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo kuzu kuşbaşı

2 adet domates

2 adet sivri biber

2 adet kırmızıbiber

1 adet soğan

Yarım çay bardağı su

Tuz

Karabiber

Kırmızıbiber

5-6 diş sarımsak

Sıvı yağ

Üzeri için kaşar peyniri

KUZU GÜVEÇ NASIL YAPILIR?

Kuzu eti tencereye alınır ve yarım çay bardağı su eklenip kapağı kapalı olarak kısık ateşte biraz yumuşatılır. Yumuşayınca sıvı yağ, iri doğranmış biberler,ay şeklinde doğranmış soğan ve bütün sarımsaklar eklenir. Biraz diriliği gidince küçük doğranmış domates eklenir ve baharatlar ilave edilerek kapağı kapalı şekilde 5 dk pişirilir. Daha sonra sıcakken güveç kaplarına pay edilir ve üzerine bol kaşar peyniri rendesi konup 200 derece fırına verilir, kaşarlar eriyinceye kadar pişirilir. Sıcakken servis edilir, Afiyet olsun…