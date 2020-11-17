Sulu yemeklerin en lezzetlilerinden biri olan Kuzu güveç, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kuzu güveç tarifi hem kolay olması hem de lezzetiyle eviniz kolayca yapabileceğiniz doyurucu bir yemektir. Peki Kuzu güveç tarifi, nasıl yapılır? MasterChef Kuzu güveç malzemeleri...
KUZU GÜVEÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Yarım kilo kuzu kuşbaşı
2 adet domates
2 adet sivri biber
2 adet kırmızıbiber
1 adet soğan
Yarım çay bardağı su
Tuz
Karabiber
Kırmızıbiber
5-6 diş sarımsak
Sıvı yağ
Üzeri için kaşar peyniri
KUZU GÜVEÇ NASIL YAPILIR?
Kuzu eti tencereye alınır ve yarım çay bardağı su eklenip kapağı kapalı olarak kısık ateşte biraz yumuşatılır. Yumuşayınca sıvı yağ, iri doğranmış biberler,ay şeklinde doğranmış soğan ve bütün sarımsaklar eklenir. Biraz diriliği gidince küçük doğranmış domates eklenir ve baharatlar ilave edilerek kapağı kapalı şekilde 5 dk pişirilir. Daha sonra sıcakken güveç kaplarına pay edilir ve üzerine bol kaşar peyniri rendesi konup 200 derece fırına verilir, kaşarlar eriyinceye kadar pişirilir. Sıcakken servis edilir, Afiyet olsun…
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