KUZU KOL SATMA TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER
Kemiği çıkarılmış kuzu kol
Patates
Havuç
Tuz
Karabiber
Kırmızı biber
Kekik
Tereyağ
Mühürlemek için;
Zeytinyağı
KUZU KOL SARMA TARİFİ
Kuzu kolu düz bir zemine serip baharatlayın ve kenarından kıvırıp rulo yapıp rosto için olan fileye koyun yada yanmayan bir ip ile bağlayın. Tavaya zeytinyağını koyup etin her tarafını hafif kızartıp mühürleyip tepsiye alın. Eti sotelediğiniz yağlı tavada küp doğranmış patates ve havucu baharatlayıp soteleyin. Sotelediğiniz sebzeleri tavadaki yağ ile etin etrafına dökün. üstüne tereyağı koyup tepsinin üstünü yağlı kağıt yada tepsinin kapağıyla kapatıp 180 derecede ara sıra kontrol ederek pişirin.
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