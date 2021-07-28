KUZU KOL SATMA TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Kemiği çıkarılmış kuzu kol

Patates

Havuç

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

Kekik

Tereyağ

Mühürlemek için;

Zeytinyağı

KUZU KOL SARMA TARİFİ

Kuzu kolu düz bir zemine serip baharatlayın ve kenarından kıvırıp rulo yapıp rosto için olan fileye koyun yada yanmayan bir ip ile bağlayın. Tavaya zeytinyağını koyup etin her tarafını hafif kızartıp mühürleyip tepsiye alın. Eti sotelediğiniz yağlı tavada küp doğranmış patates ve havucu baharatlayıp soteleyin. Sotelediğiniz sebzeleri tavadaki yağ ile etin etrafına dökün. üstüne tereyağı koyup tepsinin üstünü yağlı kağıt yada tepsinin kapağıyla kapatıp 180 derecede ara sıra kontrol ederek pişirin.