KYK 3. yedek yurt başvuru sonuçları için bekleyiş sürüyor. 24 Eylül tarihinde KYK 2. yedek yurt başvuru sonuçları açıklanmıştı. Öğrenciler için 3. şans olan 3. yedek başvuru sonuçları için tarih verildi.

KYK 3. YEDEK YURT BAŞVURU SONUÇLARI

KYK 3. yedek yurt sonuçları 27 Eylül 2018 Perşembe günü açıklanacak. Sonuçlar https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinde olacak.

KYK 2. YEDEK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YEDEK ALIMLARI NE ZAMAN SON?

Yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle yurt başvurusu alınarak öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek.

YURT KAYITLARI NASIL YAPILIYOR?

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 19 Eylül saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet’e giriş yaparak YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yapabilecekler.

İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, 17 Eylül’den itibaren yurtlarda barınabilecek. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ