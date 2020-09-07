KYK burs başvuru ne zaman? Sorusu üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) açıklama geldi mi?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK, geçen sene burs ve kredi başvurularını üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerinin tamamlanmasından sonra başlatmıştı. KYK henüz resmi açıklama yapmadı ancak bu sene de aynı takvimi kullanırsa, burs ve kredi başvurularının Ekim ayının sonlarında başlaması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2020

KYK yurt başvuruları geçen sene üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından Eylül ayı içerisinde başlamıştı. KYK'nin bu sene de benzer takvimi izlemesi bekleniyor. Ancak KYK'dan resmi açıklama gelir gelmez ayrıntıları haberlerimizden takip edebilirsiniz.