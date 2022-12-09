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KYK burs sonuç sorgulama: KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı?

KYK burs başvuruları 17 Kasım tarihinde sona erdi. KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 15 Aralık 2021 tarihinde açıklanan KYK burs başvuru sonuçlarının bu sene ne zaman açıklanacağı ise kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İşte GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi sonuç sorgulama ekranı...

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  • KYK burs sonuç sorgulama: 2022-2023 GSB KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı?

    KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvurularının tamamlanmasının ardından gözler e-Devlet üzerinden açıklanacak burs sonuçlarına çevrildi. Peki, "KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • KYK burs sonuç sorgulama: 2022-2023 GSB KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı?

    KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti. Bu tarihler baz alındığında bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor.

    KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • KYK burs sonuç sorgulama: 2022-2023 GSB KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı?

    KYK KREDİ VE BURS ÜCRETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

    2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

    - Lisans öğrencileri 850 lira

    - Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

    - Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira
  • KYK burs sonuç sorgulama: 2022-2023 GSB KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı?

    KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.
  • KYK burs sonuç sorgulama: 2022-2023 GSB KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı?

    TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

    Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.
  • KYK burs sonuç sorgulama: 2022-2023 GSB KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı?

    Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.
  • KYK burs sonuç sorgulama: 2022-2023 GSB KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı?

    15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.

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