2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. Başvurularının başlayacağı tarih yanı sıra bu yılki tutarın ne kadar olacağı da merak ediliyor. Üniversite eğitimleri süresince finansal destek arayan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu açıklamalarını yakından takip ediyor. Bilindiği üzere KYK bursu geri ödemesiz olurken, KYK kredisi ise geri ödemeli oluyor. Hem burs hem de kredi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, kredi ve burs tutarı ne kadar olacak?