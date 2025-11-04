Habertürk
        Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 akademik yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının duyurulduğunu açıkladı. Ekim ayında başvurularını tamamlayan binlerce öğrenci, artık sonuç sorgulama ekranı üzerinden burs veya kredi haklarını öğrenebilecek. İşte detaylar...

        Giriş: 04.11.2025 - 20:12 Güncelleme: 05.11.2025 - 00:34
        1

        Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği an geldi! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ekim ayında alınan başvuruların ardından gözler sonuçlara çevrilmişti. Artık öğrenciler, GSB’nin resmi sonuç ekranı üzerinden burs veya kredi hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek. Detaylar haberimizde...

        2

        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

        3

        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabiliyor. Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama adresi üzerinden öğrenebilecek.

        4

        Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

        KYK BURS VE KREDİ SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        2025-2026 KYK BURSU NE KADAR?

        2025-2026 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detayları haberturk.com üzerinden öğrenebilirsiniz.

        2024-2025 eğitim öğretim yılında burs ve kredi ücretleri şu şekildeydi:

        Ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin TL,

        Yüksek lisans öğrencileri için 6 bin TL

        Doktora öğrencileri için 9 bin TL.

