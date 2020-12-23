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KYK bursu ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? 2020 KYK kredi ve burs ödemeleri tarihi

KYK bursları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Yurt genelinde binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK bursları ve kredilerinin ne zaman yatacağına ilişkin son durumu bir araya getirdik. Peki 2020 KYK bursu ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

KYK bursu ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? 2020 KYK kredi ve burs ödemeleri tarihi

KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? Sorusu üniversite öğrencilerinin gündeminde. KYK kredi ve burs almaya hak kazanan öğrenciler Ocak ayında toplu ödeme alacaklar. Peki, KYK bursu ne zaman yatar? KYK burs ücreti ne kadar? İşte KYK burs ve krediler hakkında...

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Taahhütname onayı için son tarih olan 11 Aralık tarihinin de geride kalmasının ardından gözler bursların yatacağı tarihe çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu bir ödeme yapılacak. İlk ödeme ise ocak ayında yapılacak.

Daha sonra ise KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapacak. Buna göre, TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar için ödeme günü her ayın 6'sı olacak, kimlik numarasının son hanesi 2 olanlara ödemeler ayın 7'sinde, 4 olanlara ayın 8'inde, 6 olanlara ayın 9'unda ve kimlik numarası 8 ile bitenlere burs ve kredi ödemeleri her ayın 10'unda yapılacak.

2020 2021 BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2021 yılında öğrencilerimize kredi ve burs miktarını belirledik. 2021 yılında lisansta 650 lira, yükseklisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise 1950 liraya çıkarmış oluyoruz." dedi.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NEREDEN ALINACAK?

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç’inize bağlayabilirsiniz.

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