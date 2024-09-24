KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman? KYK ek tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS ek yerleştirme sonuçları sonrası üniversiteye kayıt işlemleri 25-30 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül'de yapılıyor. Barınma ihtiyacını karşılamak isteyen öğrenciler için ise KYK ek tercih yurt başvuruları merak ediliyor. Peki KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman, ek tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü KYK ek tercih yurt başvuruları bu sene de e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Peki KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman?
KYK EK TERCİH YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri için yurt başvuruları henüz başlamadı. Yakın zaman içinde KYK'dan konuya dair açıklama gelmesi bekleniyor.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak.