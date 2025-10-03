Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem KYK ek yurt başvuru tarihleri: GSB KYK ek yurt başvuruları ne zaman? KYK ek kontenjan yurt başvuru tarihi

        KYK ek yurt başvuru tarihleri: GSB KYK ek yurt başvuruları ne zaman?

        KYK ek tercih yurt başvuruları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuruyla erişime açılacak başvuru ekranı üzerinden, YKS ikinci yerleştirmelerde üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler müracaat edebilecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için geçerli olacak ek tercih yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. İşte detaylar...

        Giriş: 03.10.2025 - 21:09 Güncelleme: 03.10.2025 - 21:09
        1

        Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ya da ek yerleştirmelerden kazanan öğrencilerin gözü KYK ek tercih yurt başvurularında. İlk sonuçlarda yerleşemeyen öğrenciler için ikinci şans niteliği taşıyan ek başvurular, KYGM tarafından belirlenen tarihlerde alınacak. Peki, 2025-2026 KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...

        2

        KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

        KYGM yurtları ek kontenjanlar hakkında beklenen duyuru yapıldı. Duyuruda şu cümlelere yer verildi;

        "ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır."

        3

        KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.

        E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KYK EK YURT BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

        Başvuru süresince özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek.

