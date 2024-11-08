KYK taahhütname onayı için son gün! KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır, zorunlu mu?
Taahhütname onayı e-Devlet ekranı için araştırmalar sıklaştı. 2024-2025 GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları 5 Kasım'da açıklandı. Hemen akabinde başlayan KYK taahhütname onayı için süreç, 8 Kasım Cuma günü saat 23.59'da sona eriyor. Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme alabilmek için taahhütnameleri onaylaması gerekiyor. Burs taahhütname onayı e-Devlet şifresi ve T.C kimlik numaraları ile yapılıyor. Peki, 2024-2025 KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır, taahhütname tutarı ne kadar ve nereye ödenir? İşte, e-Devlet KYK taahhütname onayı ekranı…
KYK taahhütname onayı nasıl yapılır sorusu gündemdeki yerini koruyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları 5 Kasım’da açıklanmış ve akabinde ise taahhütname onay süreci başlamıştı. Bu işlem için verilen süre 8 Kasım Cuma günü sona eriyor. Burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin bugün saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Aksi takdirde ödemeden yararlanamayacaklar Peki, KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte KYK taahhütname onayı ekranı e-Devlet…
KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NE ZAMAN BİTİYOR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları 5 Kasım’da açıklandı.
Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, en geç 8 Kasım Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylayabilecek.
Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.
18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER
Burs ve öğrenim kredisi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne-babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.
Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendilerine burs ve öğrenim kredisi tahsis edilen öğrencilerin, yurt içinde ikamet eden bir kefil tarafından Türkiye'deki noterlerden 25 Kasım tarihi mesai bitimine kadar kefaletname hazırlatması şartı aranıyor. Kefaletnameler Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden kontrol edileceği için öğrencilerin herhangi bir belge göndermesi gerekmiyor.
KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekmektedir.
Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için taahhütname onayının ardından sonuç açıklama sayfasında bahsedilen kefaletname işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kefaletname işlemi tamamlanmayan öğrencilere ödeme yapılmamaktadır.
Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de vefat ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
TAAHHÜTNAME TUTARI NE KADAR?
Geçen senelerde; taahhütname türü burs ise taahhütname tutarın bir (1) tl olduğu belirtilmişti. 2024 yılıyla ilgili konuyla hakkında net bir bilgi verilmedi.
Kyk taahhütname onayladıktan sonra istenilen tutarı devletin göstereceği banka hesaplarına yatırmak gerekiyor. Ayrıca alacağınız krediye göre de taahhütname tutarı belirtiliyor. Konuyla ilgili daha detaylı ve resmi bilgiyi e-Devlet sayfasından Bakanlık linkine ulaşılarak öğrenim/katkı kredisi geri ödeme sorgulama ekranından veya 444 0 472 numaralı çağrı merkezinden öğrenilebilmektedir.
TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?
Taahhütname, şahsın kendine ait olan hesabı veya kendi adına, farklı bir "gerçek" ya da "tüzel" kişiye, sözleşmeli veya sözleşmesiz bir şekilde, bir işin yapılmasını ya da bir şeyin teslim alındığının kanıtı olarak verdiği/aldığı belgeye verilen isimdir.