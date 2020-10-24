TBMM'deki vergi borcu yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi gündeme bomba gibi düştü. Yapılandırmaya girecek borçların içinde KYK borçlarının da olması vatandaşların araştırmalarını arttırdı. KYK vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? KYK vergi borcu yapılandırma ödemeleri ne zaman başlıyor?

2020 KYK BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Vergi borcu yapılandırmasından faydalanmak isteyenler yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını ertelemeden ödeyenler e-devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erteleme talebinde bulunabilecek.

KYK BORCU YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek. 18 taksitte yapılacak olan ödemeler, 2 ayda bir gerçekleşecek.