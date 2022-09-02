KYK yurt başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalar yeniden hız kazanmış durumda. Başvuruların 28 Ağustos itibariyle sona ermesinin ardından başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte, binlerce öğrencinin araştırdığı konuya ilişkin ayrıntılar...