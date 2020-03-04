L-39 savaş uçağı özellikleri nelerdir?

Aero L-39 Albatros savaş uçağı Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürülmüştü. Bunun ardından vatandaşlar tarafından L-39 savaş uçağının özellikleri merak edildi. İşte L-39 savaş uçağı hakkında bilgiler ve özellikleri...

AERO L-39 ALBATROS SAVAŞ UÇAĞI

Aero L-39 Albatros Çek Cumhuriyeti'nin yüksek performanslı eğitim uçağıdır. İlk ikinci nesil jet eğitim uçağıdır ve ilk çok güçlü turbofan projesidir. 4 Kasım 1968 Geliştirilmiş tipleri L-59 Albatros ve L-139'dur. Albatros çok yönlüdür. Temel ve gelişmiş eğitim uçağı olduğu kadar hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti vardır. L-39 Dünya'da geniş ölçüde kullanılan bir eğitim uçağıdır.

AERO L-39 ALBATROS SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ:

Genel Özellikler:

Mürettebat: 2

Uzunluk: 12.13 m (39 ft 10 in)

Kanat Açıklığı: 9.46 m (31 ft 0 in)

Yükseklik: 4.77 m (15 ft 5 in)

Kanat Yüzölçümü: 18.8 m² (202 ft²)

Boş Ağırlık: 3,459 kg (7,625 lb)

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 5,700 kg (12,560 lb)

Motor: 1× Progress/Ivchenko AI-25TL turbofan, 16.9 kN (3,800 lbf)

Performans:

Asla geçilmemesi gereken hız: Mach 0.80

Maksimum hız: 4,000 metrede 750 km/h (400 knots, 470 mph)

Menzil: 1,000 km

Servis Tavanı: 11,500 m (37,730 ft)

Tırmanma Oranı: 22 m/saniyede (4,330 ft/dakikada)

Kanat Yüklemesi: 250.0 kg/m² (51.23 lb/ft²)

Güç/Ağırlık: 0.37

Kalkış Rulesi: 530 m (1,700 ft)

İniş Rulesi: 600 m

Silahlar:

4 dış yükleme noktasına 1,290 kg (2,840 lb) yük yüklenebilir, bunlar:

K-13 ve R-60 havadan havaya füzeler

7.62 mm'lik makineli tüfek podları

Serbest düşümlü bombalar ve misket bombaları

Roket fırlatıcıları

Havada atılabilir depo

L-39 UÇAK TÜRLERİ: