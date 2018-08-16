Türk futbolcular Enes Ünal, Emre Mor, Okay Yokuşlu ve Serdar Gürler'in mücadele edeceği İspanya Birinci Ligi'nde (La Liga) 2018-19 sezonunun ilk düdüğü yarın çalacak.

Barcelona'nın şampiyon olduğu 1929 yılında başlayan La Liga'nın 88. sezonu, yarınki Girona-Real Valladolid maçıyla start alacak. Küme düşen Deportivo, Las Palmas ve Malaga yerine yeni sezonda Huesca, Rayo Vallecano, Real Valladolid mücadele edecek. Huesca, tarihinde ilk kez La Liga'da oynayacak.

Villarreal'in 2017 yazında 14 milyon avroya transfer ettiği Enes Ünal, Celta Vigo'nun aynı transfer döneminde 13 milyon avroya kadrosuna kattığı Emre Mor'dan sonra Okay Yokuşlu ve Serdar Gürler de La Liga'ya adım atacak.



Celta Vigo'nun 6 milyon avro karşılığında Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Okay, Emre'nin takım arkadaşı olacak.



Osmanlıspor'daki performansıyla dikkatleri çeken Serdar ise kariyerini, 2 milyon 550 bin avroya transfer olduğu Huesca'da sürdürecek.

RONALDO 9 YIL SONRA YOK

Real Madrid'de, eflatun-beyazlı formayı giydiği 9 yılda 450 gol atan Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferi ve takımı son 3 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan teknik direktör Zinedine Zidane'ın görevden ayrılması sonrası yeni bir dönem başlıyor.

2018 FIFA Dünya Kupası öncesi ani bir kararla İspanya Milli Takımı'ndan ayrılan teknik direktör Julen Lopetegui'nin çalıştıracağı Real Madrid'de, Gareth Bale ve Marco Asensio'nun rolü, Ronaldo'nun yokluğunda artacak.

Real Madrid, sezona, yeni yüzlerle "Merhaba" diyecek. Transferler arasında 45 milyon avroya aldığı 18 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior, 35 milyon avro ödediği kaleci Thibaut Courtois ve 30 milyon avroya renklerine bağladığı sağ bek Alvaro Odriozola öne çıkıyor.

Sezona İspanya Süper Kupası'nı kazanarak başlayan son şampiyon Barcelona, 32 kupa kazandığı Katalan ekibiyle yollarını ayırarak Japonya'nın Vissel Kobe takımına giden Andres Iniesta'nın boşluğunu, yaptığı takviyelerle doldurmayı umuyor.

Son 10 yılın 7'sinde La Liga'da şampiyon olan Barcelona, orta sahasına, 31 milyon avroya Arthur ve 18 milyon avroya Arturo Vidal'i, hücum hattına, 41 milyon avroya Malcom'u, savunmasına ise 35,9 milyon avroya Clement Lenglet'yi transfer etti.

FIFA tarafından verilen transfer yasağı nedeniyle geçen yaz dönemini sessiz geçiren La Liga'nın iddialı ekiplerinden Atletico Madrid, şu ana kadar transfer için 123,5 milyon avro harcadı.

Bonservisini 70 milyon avroya aldığı kanat oyuncusu Thomas Lemar ile dikkati çeken UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonu Atletico Madrid ayrıca Gelson Martins, Rodri, Nikola Kalinic, Santiago Arias, Jonny Castro ve Antonio Adan'ı kadrosuna kattı.

5 MİLYAR EURO'LUK LİG!

İngiltere Premier Lig'in ardından dünya futbolunun en değerli ikinci ligi konumundaki La Liga, futbolcuların piyasa değerleri bakımından ön plana çıkıyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, İspanya liginde mücadele eden 20 takımın toplam piyasa değeri 4 milyar 990 milyon avro. Barcelona, 1 milyar 170 milyon avroyla dünyanın en değerli kadrosuna sahip. İspanya liginde Barcelona'yı, 977 milyon 300 bin avroyla Real Madrid ve 807 milyon avroyla Atletico Madrid takip ediyor.

İLK HAFTANIN PROGRAMI

Yarın: Girona-Real Valladolid, Real Betis-Levante

18 Ağustos: Celta Vigo-Espanyol, Villarreal-Real Sociedad, Barcelona-Alaves

19 Ağustos: Eibar-Huesca, Rayo Vallecano-Sevilla, Real Madrid-Getafe

20 Ağustos: Valencia-Atletico Madrid, Athletic Bilbao-Leganes

REAL MADRİD ZİRVEDE

1929 yılından bu yana oynanan İspanya Birinci Futbol Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 33 kez mutlu sona ulaşan Real Madrid oldu.

Real Madrid'i, 25 şampiyonluğa sahip Barcelona takip ediyor. Bu iki kulübü, 10 şampiyonlukla Atletico Madrid, 8 şampiyonlukla Athletic Bilbao ve 6 şampiyonlukla Valencia izliyor.

RAKAMLARLA LA LİGA

Lig tarihinde bir sezon içinde 100 puan barajına ulaşan iki ekip oldu. 2011-12 sezonunda Real Madrid, bir sonraki sezon da Barcelona 100 puan toplayarak ligde şampiyonluk ipini göğüsledi.

2011-12 sezonunda 121 defa ağları sarsan Real Madrid, bir sezonda en fazla gol atan takım olarak kayıtlara geçti.

Barcelona'nın Arjantinli yıldız oyuncusu Lionel Messi, 383 golle La Liga tarihinde en çok gol atan futbolcu olarak uzak ara önde bulunuyor. Messi'nin en yakın takipçisi Cristiano Ronaldo'nun 311 golü var.

2011-12 sezonunda fileleri 50 kez havalandıran Messi ayrıca bir La Liga sezonunda en fazla gol atan oyuncu olarak da göze çarpıyor.

Andoni Zubizarreta, kariyerinde 622 maça çıktığı La Liga'da en fazla forma giyen oyuncu unvanını elinde tutuyor.

La Liga tarihinin en gollü maçı Racing Santander ile Athletic Bilbao arasında oynandı. 1933'te oynanan mücadele, 9-5 Athletic Bilbao'nun üstünlüğüyle sona erdi.

1930'lu yıllarda altın dönemini yaşayan Athletic Bilbao, ayrıca 1931'de Barcelona'yı 12-1 yenerek en farklı galibiyete imza attı.



GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ