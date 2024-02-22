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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'La Nostalgia' AKM Kahve Konserleri'nde

        'La Nostalgia' AKM Kahve Konserleri'nde

        Atatürk Kültür Merkezi'nde her cumartesi düzenlenen Kahve Konserlerinde bu hafta tenor Aykut Yılmaz, piyanistler Şenay Yılmaz, Simay Yılmaz ve Feruza Muhiddinova müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 12:34 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:34
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        'La Nostalgia' AKM Kahve Konserleri'nde
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        Atatürk Kültür Merkezi'nde her cumartesi düzenlenen Kahve Konserlerinde bu hafta tenor Aykut Yılmaz, piyanistler Şenay Yılmaz, Simay Yılmaz ve Feruza Muhiddinova ile birlikte unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

        2 Mart Cumartesi günü saat 11:00'de Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuayede gerçekleşecek konserde, ‘Caruso, Santa Lucia, Kol Düğmeleri, Tamirci Çırağı’ gibi 60'lar, 70'ler ve 80'lerin en sevilen şarkıları Aykut Yılmaz'ın özel yorumuyla dinleyicilerle buluşacak. Sevgi, aile, doğa ve hayatın derinliklerine yapılan bu müzikal yolculukta, opera aryalarından müzikal tiyatro şarkılarına, Lied'lerden Türkçe şarkılara kadar geniş bir repertuar sunulacak.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #Kahve Konserleri

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