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        Haberler Kültür-Sanat Heykel 'Lale Sümbül' Lale Vakfı bahçesinde

        'Lale Sümbül' Lale Vakfı bahçesinde

        Türkiye'de güzel sanatlar denince en önde gelen isimlerden olan Süleyman Saim Tekcan'ın 'Lale Sümbül' adını verdiği at heykeli İstanbul Lale Vakfı bahçesinde sergilenmeye başlandı. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 15:28 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:28
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        'Lale Sümbül' Lale Vakfı bahçesinde
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        Çoğunlukla tuval üstüne yağlı boya resim yapıldığı 1970’li yıllarda baskı resmi anlatan, atölyeler kuran, atölyelerde baskıresmi öğrenen ve üreten sanatçılara kucak açan, Türkiye’de güzel sanatlar denince en önde gelen isimlerden olan Süleyman Saim Tekcan’ın önemli eseri, “Lale Sümbül” adını verdiği at heykeli İstanbul Lale Vakfı bahçesinde sergilenmeye başlandı. Mermer tozu ve polyester döküm heykel ismini Tekcan’ın babaannesinden alıyor. Lale Sümbül hanım, çok iyi ata bindiği için sanatçıya ilham kaynağı olmuş.

        Tekcan atlarla ilgili görüşünü şu şekilde dile getiriyor: “Dünyada estetik ölçü olarak altın kesim ölçülerine sahip iki tane yaratık var; insan ve at. Eğer at olmasa idi dünyada hiçbir imparatorluk kurulamazdı. Çin İmparatoru terrakotadan kendi ve askerlerinin heykellerini yaptırıyor ve asker sayısı kadar at heykeli de yaptırıyor ve gömüyor. Onları gördüğümde bir kez daha düşündüm. İnsana en yakın olan yaratık at.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Lale Vakfı Bahçesi
        #Süleyman Saim Tekcan
        #Lale Sümbül
        #heykel
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