        'Lale Tara Sanat Bursu İlk Kuşak Konseri' ENKA Sanat'ta

        'Lale Tara Sanat Bursu İlk Kuşak Konseri' ENKA Sanat'ta

        ENKA Sanat'ın yürütücülüğünü yaptığı Lale Tara Sanat Bursu'nun ilk bursiyerleri piyanist Efe Şen ve kemancı Yağmur Tuna, "Lale Tara Sanat Bursu İlk Kuşak Konseri"  ile sahneye çıkıyor. 18 Aralık Perşembe akşamı, ENKA Oditoryumu'nda gerçekleşecek konser, klasik müzik repertuvarının öne çıkan eserlerinden oluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 00:25 Güncelleme: 10.12.2025 - 00:25
        'Lale Tara Sanat Bursu İlk Kuşak Konseri' ENKA Sanat'ta
        ENKA Sanat, yurt dışında müzik eğitimlerini sürdüren genç yetenekleri yalnızca eğitim yolculuklarında değil, sahne deneyimlerinde de desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen “Lale Tara Sanat Bursu İlk Kuşak Konserinde, piyanist Efe Şen ve kemancı Yağmur Tuna, klasik müzik repertuvarının seçkin eserlerinden oluşan bir programla dinleyiciyle buluşuyor. 18 Aralık Perşembe akşamı ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek konserin ilk yarısında Efe Şen, romantik dönem piyano repertuvarının duygusal derinliği ve teknik zenginliğiyle öne çıkan iki önemli yapıtı yorumluyor. İkinci bölümde ise Yağmur Tuna, geç romantik dönemden 20. yüzyıl başına uzanan, renkli ve yüksek ifade gücüne sahip bir seçki sunuyor. Konserde, Yağmur Tuna’ya, ENKA Vakfı’nın ilk bursiyerlerinden, uluslararası başarılarıyla ülkemizi temsil eden piyano virtüözü, genç yeteneklerin mentörü ve eğitmeni Gökhan Aybulus eşlik ediyor.

        Efe Şen
        Efe Şen
        Efe Şen hakkında

        Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda lise eğitimini tamamladı. 2023’te lisans eğitimi için Almanya Hochschule für Musik Detmold Üniversitesi’nde Prof. Alfredo Perl’in sınıfına kabul edildi. Bugüne dek çok sayıda konser verdi, birçok uluslararası yarışmaya katıldı ve ödüller kazandı. Efe, 2025’te dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan 19. International Frédéric Chopin Piano Competition’a katılma hakkı kazanarak ülkemizi temsil etti. Ayrıca, Martha Argerich’in jüri başkanı olduğu İsviçre’nin Lugano kentinde düzenlenen Jeune Chopin International Competition’ın ön elemelerini başarıyla geçerek yarışmaya davet edildi. Lisans eğitimini sürdüren Efe, ileride dünya çapında bir konser piyanisti olmak istiyor. Efe, 2023’ten bu yana Lale Tara Sanat Bursu desteği alıyor.

        Yağmur Tuna hakkında

        Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başladığı eğitimini, Moskova Tchaikovsky Devlet Konservatuarı Merkez Müzik Okulu’nda kırmızı diploma (üstün başarı- onur belgesi) ile tamamladı. Bugüne dek çok sayıda konser verdi, birçok uluslararası yarışmaya katıldı ve ödüller kazandı. 2023’te Paris’te düzenlenen Nouvelles Etoiles yarışmasının gala konserinde orkestra ile solist olarak sahne aldı ve birincilik ödülüne layık görüldü; 2024’te Stravinsky Yarışması’nda birincilik ödülü aldı. Yağmur, eğitim hayatına Moskova Tchaikovsky Devlet Konservatuarı’nda Prof. Alexander Vinnitski’nin sınıfında devam ediyor. İleride akademisyen olmayı hedefleyen Yağmur, 2023’ten bu yana Lale Tara Sanat Bursu desteği alıyor.

        #Enka Sanat
        #Yağmur Tuna
        #Efe Şen
        #Lale Tara Sanat Bursu
