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        Haberler Spor Futbol İspanya Lamine Yamal: Bu kadar erken olmasını beklemiyordum - Futbol Haberleri

        Lamine Yamal: Bu kadar erken olmasını beklemiyordum

        Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 20:55 Güncelleme: 13.03.2025 - 20:55
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        "Bu kadar erken olmasını beklemiyordum"
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        Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal, Katalan ekibindeki kariyeri hakkında konuştu.

        "BU KADAR ERKEN OLMASINI BEKLEMİYORDUM"

        17 yaşındaki futbolcu, "Futbolcu olmayı ve Barcelona'da oynamayı hayal ediyordum ama bu kadar erken olmasını beklemiyordum. Her şey çok çabuk ilerliyor ve düşünmek için fırsat bulamıyorsunuz, fazla düşünmüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

        "Ben yaratıcı ve eğlenceli bir futbolcuyum" diyen Lamine Yamal, "Bir süre topa dokunmayabilirim ama bir dakika içinde maçtan keyif almanızı sağlayacak eğlenceli şeyler yapabilirim." sözlerini sarf etti.

        Barcelona'da bu sezon 37 maçta süre bulan Yamal, 12 gol attı ve 17 asist yaptı.

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