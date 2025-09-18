Lapseki nerede? Lapseki hangi şehirde, ilde, bölgede?

Uzun yıllar boyunca sakin bir sahil kasabası ve verimli bir tarım bölgesi olarak bilinen Lapseki'nin kaderi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşasıyla tamamen değişmiştir. Bu devasa mühendislik harikası, Lapseki'yi sadece Çanakkale'nin bir ilçesi olmaktan çıkarıp, iki kıtayı birbirine bağlayan uluslararası bir geçiş koridorunun anahtarı haline getirmiştir. Bu durum, ilçenin hem ekonomik hem de stratejik önemini katbekat artırmıştır.

LAPSEKİ NEREDE VE COĞRAFİ KONUMU NEDİR?

Çanakkale Boğazı'nın Anadolu (Asya) yakasında, Marmara Denizi'nin Ege Denizi ile buluştuğu stratejik bir noktada yer alan Lapseki, boğazın en dar noktalarından birine ev sahipliği yapar. Coğrafi olarak tam karşısında, Avrupa yakasında, tarihin en büyük savaşlarından birine sahne olmuş Gelibolu Yarımadası bulunur. Yüzyıllar boyunca Lapseki ve Gelibolu arasındaki feribot seferleri, Asya ile Avrupa arasındaki en önemli ve en kısa deniz geçişlerinden birini sağlamıştır.

Lapseki konumu nedir sorusunun yanıtı, onun bereketli topraklarında da gizlidir. İlçe merkezi ve köyleri, boğaz kıyısından başlayarak iç kesimlere doğru uzanan verimli bir ova üzerine kurulmuştur. Bu ova, özellikle meyve yetiştiriciliği için son derece elverişlidir. İlçenin coğrafyası, boğazın mavi suları ile ardındaki yemyeşil tepelerin ve tarım arazilerinin birleşiminden oluşan pitoresk bir manzara sunar. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ayağının ilçeye bağlı Sütlüce köyü yakınına inşa edilmesi, bu coğrafi konumu küresel ölçekte bir önem derecesine yükseltmiştir.

LAPSEKİ HANGİ İLDE VE BÖLGEDE YER ALIR? İdari olarak Lapseki, Türkiye'nin hem Asya hem de Avrupa'da toprağı bulunan ve tarihiyle ünlü Çanakkale iline bağlı bir ilçedir. Dolayısıyla Lapseki hangi şehirde veya hangi ilde sorularının cevabı net bir şekilde Çanakkale'dir. Coğrafi bölge olarak ise Marmara Bölgesi'nde, bölgenin Güney Marmara bölümünde yer alır. İlçe, Çanakkale il merkezinin yaklaşık 35 kilometre doğusunda bulunur. Lapseki, Çanakkale ilinin idari yapısı içinde, boğazın Anadolu yakasındaki önemli ilçelerinden biridir. Doğusunda Biga, güneyinde ise Çan ilçeleriyle komşudur. İlçe, Çanakkale il yönetimine bağlı olup, tarımsal üretimi ve son yıllarda artan lojistik ve turizm potansiyeliyle il ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Tarihi ve modern kimliğiyle, Çanakkale'nin hem geçmişini hem de geleceğini aynı anda temsil eden bir merkezdir. LAPSEKİ'NİN TARİHİ KİMLİĞİ Bugün modern bir köprüyle anılan Lapseki'nin toprakları, aslında antik çağların en önemli şehir devletlerinden birine ve köklü bir tarihe ev sahipliği yapmıştır. İlçenin bilinen tarihi, M.Ö. 7. yüzyılda Foçalı (Phokaialı) Yunan koloniciler tarafından kurulan Lampsakos antik kentine dayanır. Lampsakos, antik dünyada özellikle kaliteli şaraplarıyla ünlüydü ve stratejik konumu sayesinde önemli bir ticaret merkeziydi. Ünlü filozof Anaksimenes'in de memleketi olan bu şehir, Pers, Atina ve Roma imparatorluklarının egemenliğinde kalmıştır.