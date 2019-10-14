Yönetmenliğini üstleneceği ilk uzun metraj filmi 'Chaosmos'un çalışmaları kapsamında kısa filmlerden oluşan bir klip serisi hazırlayan Lara Kamhi, ilk olarak genç şarkıcı Selin Baycan'ın 'Tutsak' adlı şarkısına bir klip çekmişti.

'Tutsak', 10 - 16 Ekim arasında düzenlenen 18'inci Urban Mediamakers Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu. Klip, ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da düzenlenen festivalin Animasyon ve Müzik Videoları bölümünde gösterildi.

Urban Mediamakers Association tarafından düzenlenen 18'inci Urban Mediamakers Film Festivali (UMFF),çok sayıda etkileşimli proje oluşturmak için yeni teknoloji ve dağıtım modellerini kullanan sanatçıları, film yapımcılarını, yazarları, oyuncuları ve dijital içerik yaratıcılarını destekliyor.