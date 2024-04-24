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        Haberler BBC Dünya Larry Nassar: ABD Adalet Bakanlığı, cinsel taciz kurbanlarına 138,7 milyon dolar ödeyecek

        Larry Nassar: ABD Adalet Bakanlığı, cinsel taciz kurbanlarına 138,7 milyon dolar ödeyecek

        ABD Adalet Bakanlığı, ulusal jimnastik takımının doktoru Larry Nasser'ın kurbanlarına 138,7 milyon dolar tazminat ödeyecek.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 24.04.2024 - 14:42 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:42
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        Larry Nassar: ABD Adalet Bakanlığı, cinsel taciz kurbanlarına 138,7 milyon dolar ödeyecek
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        Larry Nassar Getty Images

        ABD Adalet Bakanlığı, ulusal jimnastik takımının doktoru Larry Nasser’ın kurbanlarına 138,7 milyon dolar tazminat ödeyecek.

        İki yıl önce açılan davada Nasser’ın kurbanları Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın cinsel saldırı şikayetlerini ciddiye almadığını iddia etmişti.

        139 şikayetçi arasında ABD’nin Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan jimnastikçileri Simone Biles, Aly Raisman ve Mckayla Maroney de bulunuyor.

        Nassar şu anda, cinsel saldırı suçundan aldığı 175 yıllık hapis cezasını yatıyor.

        2021’de Adalet Bakanlığı’nın Genel Denetleme Kurumu, FBI’ın Nassar hakkındaki iddiaları dikkate almadığı ve bir dizi hata yaptığı sonucuna varmıştı.

        FBI’ın Nassar ile ilgili soruşturması 2015’te başladı, ancak Denetleme Kurumu soruşturmada hatalar tespit etti ve ilk şikayetten bir yıldan uzun süre sonra bile Nassar’ın hasta görmeye devam ettiği belirtildi.

        Şikayetçilerin çoğu, Nassar’ın tacizlerinin ilk olarak ihbar edildiği 2015’ten sonra cinsel saldırıya uğradıklarını söyledi. Kurbanların çoğu Nassar’ın ABD Jimnastik Programı’ndaki ya da kliniğinin bulunduğu Michigan State Üniversitesi’ndeki sporculardı.

        Adalet Bakanlığı yetkilisi Benjamin C Mizer, tazminat anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “On yıllar boyunca Nasser konumunu kötüye kullandığı ve hesap vermeden bakımı altında olanların güvenine ihanet etti. Bu iddialar en başından beri ciddiye alınmalıydı. Bu tazminat Nassar’ın verdiği zararı tamir etmeyecek ama umudumuz suçlarının bazı kurbanlarına iyileşmeye devam etmeleri için kritik desteği vermesi” dedi.

        Mckayla Maroney 2022’deki açıklamasında Nassar’ın kurbanlarının, kendilerini korumakla görevli her bir kurum, ABD Olimpiyat Komitesi, ABD Jimnastik Takımı, FBI ve Adalet Bakanlığı tarafından ihanete uğratıldığını söylemişti.

        Nassar’ın işlediği suçlardan kaynaklanan hukuki ödemeler 1 milyar doları aştı.

        Michigan State Üniversitesi 2018’de kurbanlara 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmiş, ABD Jimnastik Takımı, ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi de 380 milyon dolarlık tazminat anlaşması yapmıştı.

        Toplamda 330 kadın Nassar’ın cinsel saldırıyla suçlamıştı. Nassar geçen yıl Florida’da yattığı hapishanede bir başka mahkum tarafından bıçaklanmış ve son anda kurtulmuştu.

        • ABD'de jimnastik doktoru Larry Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan 330'dan fazla kadına 380 milyon dolar tazminat
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