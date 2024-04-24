Larry Nassar: ABD Adalet Bakanlığı, cinsel taciz kurbanlarına 138,7 milyon dolar ödeyecek

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ABD Adalet Bakanlığı, ulusal jimnastik takımının doktoru Larry Nasser’ın kurbanlarına 138,7 milyon dolar tazminat ödeyecek.

İki yıl önce açılan davada Nasser’ın kurbanları Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın cinsel saldırı şikayetlerini ciddiye almadığını iddia etmişti.

139 şikayetçi arasında ABD’nin Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan jimnastikçileri Simone Biles, Aly Raisman ve Mckayla Maroney de bulunuyor.

Nassar şu anda, cinsel saldırı suçundan aldığı 175 yıllık hapis cezasını yatıyor.

2021’de Adalet Bakanlığı’nın Genel Denetleme Kurumu, FBI’ın Nassar hakkındaki iddiaları dikkate almadığı ve bir dizi hata yaptığı sonucuna varmıştı.

FBI’ın Nassar ile ilgili soruşturması 2015’te başladı, ancak Denetleme Kurumu soruşturmada hatalar tespit etti ve ilk şikayetten bir yıldan uzun süre sonra bile Nassar’ın hasta görmeye devam ettiği belirtildi.

Şikayetçilerin çoğu, Nassar’ın tacizlerinin ilk olarak ihbar edildiği 2015’ten sonra cinsel saldırıya uğradıklarını söyledi. Kurbanların çoğu Nassar’ın ABD Jimnastik Programı’ndaki ya da kliniğinin bulunduğu Michigan State Üniversitesi’ndeki sporculardı.