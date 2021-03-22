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Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesi davasında 8 sanığa verilen hapis cezaları hukuka uygun bulundu

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası'nın eski genel başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 8 sanığa verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesi davasında 8 sanığa verilen hapis cezaları hukuka uygun bulundu
AA

Müşteki ve sanık avukatları, Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına ilişkin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine istinaf başvurusu yaptı.

Değerlendirilen başvuruların reddine karar veren 1. Ceza Dairesi, mahkemenin biri tutuklu 8 sanık hakkında verdiği hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

Taraf avukatları, istinaf mahkemesinin kararının ardından Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptı.

- Mahkeme kararı

3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 14 Temmuz 2020'deki karar duruşmasında sanık Sedat Uzunlar'ı maktul Abdullah Karacan'ı "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 12 yıl 6 ay, 2 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırmış ve tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Heyet, sanık Uzunlar'a "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan verdiği 1 yıl 3 ay hapis ile 50 gün adli para cezasını ise ertelemişti.

Heyet, ayrıca tutuksuz 7 sanığa Uzunlar'a yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezası vermişti.

- Süreç

Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasını 13 Kasım 2018'de ziyaret eden Lastik-İş'in o dönemki genel başkanı Abdullah Karacan, iş yeri temsilciliği binasında fabrikada çalışan işçilerden Sedat Uzunlar'ın silahlı saldırısına uğramış, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi O.B. ve M.S. yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Karacan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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