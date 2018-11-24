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Lastik patlatıp soygun planı yapan hırsızlar yakalandı

Maltepe’de bankadan 117 bin lira para çekerek aracına binen adamın akaryakıt istasyonunda lastiğini patlatan yabancı uyruklu 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24.11.2018 - 16:52 | Güncelleme: İHA


Maltepe’de geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen olayda esnaf Mesut D., bankadan 117 bin lira çekti. Aracına binen Mesut D. bir süre sonra yakıt almak üzere istasyona girdi. O esnada kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki demir ile kimseye fark ettirmeden lastiği patlatarak uzaklaştı. Lastiğin havası bir anda inmeyince Mesut D. bunu fark etmeden yoluna devam etti. Ancak Mesut D. bir süre sonra kendisini bir aracın takip ettiğini ve sağ arka tekerleğinin havasının azaldığını anladı.

“LASTİĞİN HAVASI BİTMEK ÜZERE TAKİP EDİLİYORUM"

Durumdan şüphelenen adam, aracını Gülsuyu Polis Merkezi yakınındaki bir sokağa çekerek Polis İmdat hattını aradı ve polise, “Üzerimde yüklü miktarda para var ve bir araç beni takip ediyor. Aracımın lastiğinin havası da bitmek üzere” diye ihbarda bulundu. Bunun üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olay yerine doğru harekete geçti. Ekipler, Mesut D.’nin plakasını verdiği araçtan inmiş olduğunu ve onu gözetleyen 3 şüpheliyi kaçmaya çalışırken gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER KOLOMBİYA VE PERULU ÇIKTI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada gözaltına alınan şüphelilerin petrolde aracın lastiğini patlattıkları ve Mesut D.’nin tamir için inmesini bekledikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kolombiya uyruklu Harol Hoçtavıo P. (48) ve Ana Marcela Gomes G. (28) ile Peru uyruklu Daniel Arturo Mıranda R.’nin (39) şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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