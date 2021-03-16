Lavanta faydaları saymakla bitmiyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, lavantanın sadece koronavirüse karşı değil bütün hastalıklara iyi geldiğini açıkladı. İşte lavanta ile ilgili merak edilenler...

LAVANTA FAYDALARI NELERDİR?

Lavantanın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Lavanta yağının, küçük yanıkları ve böcek ısırıklarını iyileştirmeye yardımcı olabilecek antiseptik ve antienflamatuar özelliklere sahip olduğuna inanılmaktadır.

* Lavanta en yaygın olarak aromaterapide kullanılır. Lavanta bitkisinin yağlarından gelen kokunun, sakinlik ve zindeliğin artırılmasına yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca stres, endişe ve hatta hafif ağrıyı azaltmaya yardımcı olduğu söylenir.

* Lavanta içeriğindeki bileşenler sayesinde cilde doğal parlaklığını, canlılığını ve güzelliğini geri kazandırmaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra lavantanın akne tedavisinde oldukça etkili olabileceği bilinmektedir.

* Lavanta içeriğindeki bileşenler sayesinde cilde doğal parlaklığını, canlılığını ve güzelliğini geri kazandırmaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra lavantanın akne tedavisinde oldukça etkili olabileceği bilinmektedir.

* Lavanta başta migren olmak üzere baş ağrısına neden olan sorunların ortadan kaldırılmasında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Lavanta çayı migren ağrılarını rahatlatmaya yardımcı olabilir. Lavanta yağı da boyun ve alın kısmına uygulanması durumunda baş ağrısının giderilmesine yardımcı olur.

* Lavanta yağının çok etkili antiseptik özelliği bulunur. Topikal olarak kesiklere, çiziklere uygulanabilir. Yaralara uygulandığında hücrelerin iyileşmesini hızlandırır. Doğal antibiyotik özelliğinden dolayı yaraların enfeksiyon kapmasına engel olabilir.

LAVANTA'NIN KORONAVİRÜSE KARŞI ETKİSİ NEDİR?

Lavantanın bütün virüslere karşı oldukça etkili olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; "Sadece koronavirüse karşı değil bütün hastalıklara neden olan virüslere karşı bir avuç lavantayı alıp, kaynar suyun içine atın, daha sonra onu salonda masanın ortasına koyun ve akşam yatağa gitmeden yatak odanızda da bunu bırakırsanız, antiviral etkisi yaratarak ortamdaki virüsleri yok etmiş oluyorsunuz."