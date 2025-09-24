Lavrov ile Rubio bir araya geldi | Dış Haberler

Lavrov ile Rubio bir araya geldi | Dış Haberler

Lavrov ile Rubio bir araya geldi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulundukları New York'ta bir araya geldi

Giriş: 24.09.2025 - 19:17 Güncelleme: 24.09.2025 - 19:18

