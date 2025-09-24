Lavrov ile Rubio bir araya geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulundukları New York'ta bir araya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov heyetlerin de katıldığı bir toplantıda bir araya geldi.
Rubio ile Lavrov, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunuyor.
Görüşme öncesi basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunulmadığı ifade edildi.
