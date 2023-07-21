Lazanya tarifi: Evde kolay ve nefis lazanya nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Lazanya yemeği son yıllarda ülkemizde sıklıkla yapılmaya başlandı. Özellikle davet sofralarının gözdesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Lazanya kıyma, lazanya yaprağı, domates sosu gibi malzemelerle yapılan lezzetli ve aynı zamanda oldukça doyurucudur. Evde lazanya yapmayı denemek isterseniz sizin için hazırladığımız lazanya tarifi ile damakları şenlendiren lezzette bir lazanya yapabilirsiniz. Hadi, gelin sizin için hazırladığımız lazanya tarifine birlikte bakalım.
İtalyan mutfağının çok sevilen lezzetleri arasında yer alan Lazanya artık ülkemizde de tanınan bir yemektir. Makarna hamuru ile yapılan lazanya yaprakları bolonez sos eşliğinde fırında pişerek yapılır. İçerisine konulan beşamel sos ile de yaprakların yumuşayarak pişmesi sağlanır. Türk damak tadına oldukça yakın bir lezzet olan lazanya ile ister misafirlerinizi isterseniz de aile akşam yemeklerinizi taçlandırabilirsiniz.
Lazanya Malzemeleri
Beşamel sos için:
Lazanya Nasıl Yapılır?
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Afiyet olsun!