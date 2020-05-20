Kırışıklıklardan kurtulmak isteyen kişilerin en çok tercih ettiği yöntemlerden birisi; lazerle kırışıklık tedavisidir. Özellikle cerrahi müdahale istemeyen kişiler için kolay bir çözüm olarak önem taşımaktadır. Ayrıca; botoks ve dolgu şeklinde uygulamalar ile kırışıklıklar giderilmektedir; ancak tam olarak lazerde olduğu gibi kırışıklıkların açılması mümkün olmamaktadır. Lazerle kırışıklık açma, hiçbir yan etkisi olmayan ve kısa sürede etki gösteren bir uygulamadır.

Lazer tedavisinde kullanılan yöntemler ise;

Spectra Q Switched Laazer Tonning: Cildin üst kısımdaki tabakasının tek renk olması ve gözeneklerin kapatılmasıyla yenilenme sağlanma yöntemidir. Ciltte yan etki oluşturmayan bir yöntemdir. 15 günde bir 3 seans olarak uygulanmaktadır.

Ulthera 1,5 mm lik: Tek seanslık bir lazer uygulamasıdır. Şişlik ve kızarıklık olmaz. İlk etapta az sonuç olsa da 6 ayda tam sonuç oluşur.

Erbium Yagfraksiyonel lazer: Tek seans olarak uygulanan cilt soyma yöntemidir. Kızarıklık ve eritem gibi yan etkiler oluşmaktadır. Etkili olan bir lazer uygulamasıdır.

Eco2 karbondioksit fraksiyonel lazer: Oldukça etkili olan bir yöntemdir. Mimik çizgileri, orta şekildeki kırışıklıklarda sonuç iyi olarak ortaya çıkmaktadır. Cildin sıkılaşması ve daralması da sağlanmaktadır. Hafif kızarma ve döküntü oluşabilmektedir. Kısa süreli olur ve geçer. Bir haftalık bir süreçte sonuç hemen alınır. Cilt yenilenir, parlar ve ışıltılı bir görünüme kavuşur.

Lazerle tedavi sayesinde kısa sürede sonuç almak mümkün olduğu için avantaj sağlayan bir kırışıklık gideren yöntemdir.