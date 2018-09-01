Lazio - Frosinone maçı heyecanı

Lazio ve Frosinone, 02 Eylül 2018 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. Lazio, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Frosinone son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 151 kodlu maçı oynayanlar; Lazio galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 5.50, Frosinone galibiyet oranı 10.00. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Lazio son haftadaki Sassuolo müsabasında 2-1 yenildi.

Frosinone, Sampdoria karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Lazio, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Lazio, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Frosinone ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Frosinone, 0 gol atarken 4 gol yedi.

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