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Türk moda perakende markası LC Waikiki, yurt dışı yatırımları kapsamında 4'üncü kıtaya giriş yaparak Güney Amerika pazarına giren ilk Türk markası olduğunu açıkladı.



Yapılan açıklamaya göre, LC Waikiki, Ekvador’un başkenti Kito ve Peru’nun başkenti Lima’da aynı hafta açtığı iki mağazayla birlikte 4 kıtada, 51 ülkede, 327 farklı şehirde bin 110 mağazaya ulaştı. Şirketin 2021 yılının sonuna kadar bulunduğu ülke sayısını 55’e yükseltmeyi hedeflediği belirtildi.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, "Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Avrupa’nın ilk 3 moda perakende markasından biri olmak. Pandemi koşullarına rağmen yurtdışı yatırımlarımıza ara vermedik ve yeni ülkelere girmeyi sürdürüyoruz. Bu yıl Güney Amerika’nın yanı sıra Afrika yatırımlarımız da devam edecek” dedi.