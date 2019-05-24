'Le Bal' gerçekleştirildi

İstanbul Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle İstanbul Modern'de 'Müzeler Konuşuyor' serisi altında gerçekleştirilen 'Oluşum Sürecinde 'Le Bal' başlıklı etkinliğin üçüncü konuğu, Le Bal Eş Direktörü Diane Dufour oldu.

İstanbul Modern'in 2012 yılında başlattığı ve bu yıl Fransa'ya odaklanan seri kapsamında konuşan Diane Dufour, 'Le Bal'ın öne çıkan sergi ve yayımlarından 'Provoke', 'Dave Heath' ve 'Clement Cogitore'ye ilişkin bilgi verdi.

Deneyimlerini ve bağımsız bir sanat merkezinin oluşum sürecinde karşılaştığı zorlukları katılımcılarla paylaşan Diane Dufour, 'La Fabrique du Regard' eğitim platformuyla bu programı güçlendiren dijital platform 'ERSILIA'yı anlattı.

Diane Dufour, 'Le Bal'ın fotoğraf, sinema, video ve yeni medya gibi imge üretiminin farklı ifade yöntemlerini sorgulayan bir platform olduğunu kaydetti. Sadece biçime odaklanan sanatçılar yerine özgün projelere yer verdiklerini ifade eden Dufour, "Ana fikrim şu, şehirde sanatla ilgili bir biçim ve söylemin bir araya gelmesi gerekiyor" dedi.

Diane Dufour, 'Le Bal'de gerçekleştirdiği sergiler ve yürüttüğü programların yanı sıra Mark Cohen, Dark Knees; Lewis Baltz, Common Objects; Dave Heath, Dialogues with Solitudes gibi kitaplarıyla da tanınıyor.