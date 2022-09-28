Leblebiler çok fazla sağlık sorununa iyi geliyor ve aynı zamanda bir avuç leblebi de ayak üstü bile tüketilebilir. Peki leblebi kilo aldırır mı? Leblebi kilo yapar mı, verdirir mi? Haydi gelin hep birlikte bu soruların cevaplarına bir bakalım.

Leblebi Kilo Aldırır mı, Verdirir mi?

Leblebiler aslında nohutun özel işlemlerden geçirilmesiyle elde edilir. Leblebi aynı zamanda çoğu diyetisyen tarafından da önerilir. Ama tabi ki leblebiyle ilgili şunların bilinmesi gerekir:

Sarı leblebiler diyet lifi içerir. Bu yüzden de kilo vermek isteyen kişiler rahatlıkla tüketebilir. Yani leblebi yemek kilo verdirir mi dediğimizde sarı leblebinin bu işe yaradığını söylemek doğru olacaktır.

Aynı zamanda tokluk hissi verir. Bu sebeple belli ölçüde tüketildiği zaman bir sonraki öğünde daha az yemenize yardımcı olur.

Kalsiyum ve demir içerir. Enerji verir.

Buna ek olarak leblebi kilo aldırır mı sorusuna da cevap verelim: Hayır sarı leblebi kilo aldıran bir besin değildir. Tabi bunu söyledik diye de bir tabak dolusu yemeniz gerekmiyor.

Leblebi Günde Ne Kadar Yenmeli?

Az önce de belirttiğimiz gibi leblebi en fazla bir avuç yenmeli. Fazlasını yerseniz çok kısa sürede çok fazla kilo almanız mümkün. Kontrollü bir şekilde tüketirseniz de kilo verebilirsiniz. Tabi bunu bir ara öğün olarak diyetiniz doğrultusunda yemeniz gerekiyor.

Buna ek olarak beyaz leblebi de fazlasıyla tüketilebilir. Bu da yine tek başına kilo aldıran ya da verdiren bir besin değildir. Hatta diyet beslenmesinde kahve ya da ayran ile birlikte yiyebilirsiniz. Böylece sindirmeniz de kolay olacaktır.

Tuzsuz leblebiler kilo vermeye yardımcı olur.

Tuz ile kavrulmuş olan leblebi ise kilo aldırır.

Bağışıklığı güçlendirir.

Bu gibi sebepler de leblebi yemenin aslında ne kadar faydalı olduğunu ortaya koyuyor.

Bir Avuç Leblebi Kaç Kalori?

Leblebi hakkında en çok merak edilen konulardan bir diğeri de kalorisidir. 1 avuç leblebi kaç kalori?

Bildiğiniz üzere kilo vermek istiyorsanız mutlaka kalorilerinizi hesaplamak zorundasınız. Çünkü aldığınız kalorinin yaktığınız kaloriden daha az olması gerekiyor. Ancak bu şekilde yağ yakabilirsiniz. Tabi bunun yanında egzersizler de yapmak zorundasınız. Ayrıca leblebi zayıflatır mı dediğimizde aslında bunun sizin tüketim şeklinize bağlı olduğunu söylemek de doğru olacaktır.

1 avuç leblebi ortalama 40 grama denk geliyor. 40 gram leblebi de 107 kaloridir. Bunu dikkate alarak kalori hesabınızı yapabilirsiniz.

Bu bilgiye ek olarak şunları da aktarmamız gerekiyor: Bir avuç leblebi yediğinizde aynı zamanda yüzde 58 karbonhidrat, yüzde 30 protein ve yüzde 12 de yağ tüketmiş olursunuz. Eğer diyet yapıyorsanız günlük tüketimlerinizi hesaplarken bu içerikleri de dikkate almayı unutmayın.

Leblebinin Faydaları

Yazımızı bitirmeden önce sizlere bir bilgilendirme daha yapmak istiyoruz. Leblebinin faydalarından biraz daha detaylı bahsedelim:

Bağışıklığınızı güçlendiriyor. Çünkü içerisinde potasyum, lif ve C vitamini bulunuyor.

Düzenli tüketirseniz vücudunuzun bir günlük vitamin ihtiyacını karşılamış olacaksınız.

Yağ yakımına yardımcı olur ve metabolizmanızı hızlandırır.

Güçlü lif kaynaklarından birisidir. Vücudunuzun fonksiyonlarının daha hızlı çalışmasına yardımcı olur.

Bağırsakları rahatlatır. Çay ve kahve içerken yanına bir avuç da leblebi alabilirsiniz.

İşte bütün bu özelliklerinden dolayı kilo aldırmaz ve aksine kilo vermenize yardımcı olur. Bir diyetisyen kontrolünde diyetinize leblebiyi de mutlaka eklemeniz gerekiyor. Eğer gece çok tüketiyorsanız da bunu yapmayın. Gün içerisinde bir avuç yemeniz yeterli olacaktır.