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        Haberler Spor Basketbol NBA LeBron James NBA tarihine geçti! - Basketbol Haberleri

        LeBron James NBA tarihine geçti!

        NBA'de gecenin kapanış mücadelesinde Los Angeles Lakers, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 136-115 mağlup etti. Lakers'ın yıldız basketbolcu LeBron James, müsabakada 34 sayı kaydederken, NBA tarihinde 50 bin sayı barajını geçen ilk isim oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:06 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:06
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        LeBron James tarihe geçti!
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        Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon oynanan 9 müsabakayla devam etti. Gecenin kapanış maçında Los Angeles Lakers, konuk ettiği New Orleans Pelicans’ı 136-115 mağlup ederek, üst üste 7. galibiyetini elde etti ve Batı Konferansı’nda 2. basamağa kadar yükseldi. Lakers’ın yıldız basketbolcusu LeBron James, Pelicans karşısında 34 sayı, 8 ribaund ve 6 asistlik performans ile galibiyette büyük rol oynadı. LeBron James, NBA tarihinde normal sezon ve play-off müsabakaları dahil olmak üzere 50 bin sayı barajını geçen ilk basketbolcu olarak da tarihe geçti. Luka Doncic de 30 sayı, 8 ribaund ve 15 asist ile yıldızlaşırken, Jaxson Hayes ise 19 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı.

        Pelicans’ta da Zion Williamson’ın 37 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Trey Murphy 19 sayı, 5 asist maçı tamamlarken, Jordan Hawkins ise 17 sayılık katkı sağladı.

        NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

        Indiana Pacers: 115 - Houston Rockets: 102

        Orlando Magic: 113 - Toronto Raptors: 114

        Atlanta Hawks: 121 - Milwaukee Bucks: 127

        New York Knicks: 102 - Golden State Warriors: 114

        Chicago Bulls: 117 - Cleveland Cavaliers: 139

        Minnesota Timberwolves: 126 - Philadelphia 76ers: 112

        San Antonio Spurs: 127 - Broolyn Nets: 113

        Phoenix Suns: 119 - Los Angeles Clippers: 117

        Los Angeles Lakers: 136 - New Orleans Pelicans: 115

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