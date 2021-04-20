Premier Lig'in 32. haftasında oynanan Leeds United - Liverpool maçına protestolar damga vurdu. Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından Liverpool ve diğer kurucular maç öncesinde ve maç sırasında protesto edildi.
Leeds United'ın futbolcuları, ısınmaya Şampiyonlar Ligi logolu ve üzerinde 'hak edin' ve 'futbol taraftarlar içindir' yazan tişörtlerle çıktı.
Maçın oynandığı Elland Road'un üstünden geçen uçaktan 'Süper Lig'e hayır de' mesajı verildi.
Tribünlere 'Sahada kazan, futbol taraftarlar içindir' yazılı pankart yerleştirildi.
LEEDS PUANI KURTARDI
Protestoların gölgesinde oynanan maçta Liverpool, 31'de Mane ile öne geçti. 87'de Llorente sonucu belirledi: 1-1.
Bu sonuçla Liverpool 53, Leeds 46 puana yükseldi.
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