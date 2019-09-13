Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ederken yaşanan sakatlık canları sıktı. Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Mario Lemina bir sorun yaşadı.

Bir süre kendisini deneyen ve oyunda kalan yıldız futbolcu devam edemeyeceğini işaret edince 30. dakikada saha kenarına geldi. Galatasaray'da Lemina'nın yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

Transferi sonrasında takımla çok az çalışan ve henüz hazır olmadığı öğrenilen Lemina'nın tedbir amaçlı olarak oyundan çıkarıldığı öğrenildi.

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Merak etmeyin arkadaşlar sakatlık geçirmedim. Galatasaray'ı desteklemeye devam" ifadelerini kullandı.



