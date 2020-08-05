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Lens nasıl takılır? Sağlıklı lens kullanımı için önemli tavsiyeler

Sağlık nedeniyle olduğu gibi renkli göze sahip olmak için de yaygınlaşana lens kullanımında hijyen çok önemlidir. Aksi durumda enfeksiyon oluşumu ve göz hastalıkları meydana gelebilir. Peki lens nasıl takılır? İşte lens kullanımına ilişkin önemli tavsiyeler...

Lens kullanımı

Lens kullanımı; günümüzde göz rengimizin değişik olmasını istememizle oldukça kullanımı yaygın hale gelmiştir. Lens takımına geçmeden önce dikkat etmemiz gereken en önemli kısım ellerimizi iyice yıkayıp, dezenfekte etmemizdir.

Lensi ilk olarak avuç içerisine alıp, solüsyonu ile temizlememiz ve ıslatmamız gerekmektedir. Sonraki adımda ise işaret parmağınızın ucu ile lensi tutup, baş parmağınız ve diğer elinizle göz kapağınızı kırpmamak için sabitlemeniz gerekmektedir. Lensi gözünüze yerleştirmeden önce mutlaka yukarı doğru bakınız, çünkü göz lensi gördüğü zaman görme refleksi yapmaktadır. Yukarı aynı şekilde bakmaya devam edin ve lensi gözünüze paralel bir şekilde koyun. Lensi yerleştirdikten sonra yapışmaması için hafif sağa ve sola doğru hareket ettirin. Gözünüze koyduğunuz lensin iyice oturmasını sağlamak için gözünüzü kapatıp, açın. Lensin yerleştiğiniz görüşünüzden ve gözüne batmadan durmasından anlayabilirsiniz.

Lensinizi, gün bitiminde mutlaka çıkartıp, solüsyonu ile temizleyin. Göz sağlığınızın bozulmaması için uzun süre takmayın.

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