Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio çevre belgeseli için dalış yapıp plastik atık topladı - magazin haberleri

        Leonardo DiCaprio çevre belgeseli için dalış yapıp plastik atık topladı

        Leonardo DiCaprio'nun çevre belgeseli için dalgıçlık yapıp denizden plastik atık toplaması, takdir edildiği kadar eleştiri de aldı. Kimileri özel jet ve lüks yat alışkanlığından vazgeçmeyen çevreci oyuncuyu ikiyüzlülükle suçladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 16:54 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dalgıçlık yapıp plastik atık topladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çevre duyarlılığıyla tanınan Leonardo DiCaprio, nesli tükenmekte olan deniz eriştesini (posidonia oceanica) konu alan yeni bir eko-belgesel için kamera karşısına geçti. Deniz eriştesi, karadan denize dönüş yapmış olan Akdeniz'in endemik bitkisi olarak tanımlanıyor.

        Oscar'lı yıldız, İspanya'nın Formentera açıklarında çekilen belgeselde, çocukların denizden plastik atıkları temizlemesine yardım ederken görüldü.

        Dalgıç kıyafetlerini giyen DiCaprio, plastik atık toplamak için dalış yaparken ve dalış sonrası ıslak halde sarı botta oturup kameraya konuşurken objektiflere yansıdı.

        DiCaprio'nun çevre duyarlılığı hayranları tarafından takdir toplasa da çevreci bilinçle kamera karşısına geçmesini, neden olduğu yüksek karbon maliyeti nedeniyle eleştirenler de oldu. ABD'li oyuncunun lüks yatla veya özel jetle çekimin yapılacağı yere gelmiş olma ihtimaliyle alay edenler dikkat çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Leonardo DiCaprio
        #belgesel
        #film
        #dalış
        #dalgıç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı