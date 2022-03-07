Letonya: ABD ordusu daimi olarak ülkemizde kalsın 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Baltık ülkeleri turu kapsamında bir araya gelen Rinkevics, ortak basın toplantısında, Rusya'nın bundan sonra politikalarını değiştireceğine dair bir inancı kalmadığını belirterek, "Putin'in Rusya'sına dair artık hiçbir hayalimiz yok." dedi.

Rinkevics, "Son gelişmelerden yola çıkarak, Letonya'daki ABD güçlerinin varlığının kalıcı olmasından memnuniyet duyarız." şeklinde konuştu.

Rinkevics, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üzerine Baltık ülkelerinin kıyı savunma sistemini daha da güçlendirmesi gerektiğinin altını çizerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya sorumsuz saldırıları, bunun Avrupa'nın güvenliği ve ittifakımızın güvenliğine uzun dönemli bir tehdit içerdiğini bir kez daha kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.