A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde puan kaybına tahammülümüzün olmadığı maçta Letonya'ya konuk oldu. 70'te geriye düşen ay-yıldızlılar pes etmedi ve maçı 2-1 kazanarak 2022 umutlarını sürdürdü.

Norveç'le berabere kaldıktan sonra hayati önem kazanan bu maça baskılı başlayan ay-yıldızlılar bir türlü golü bulamadı. 70'te ise Letonya, Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Oyuna 65'te giren Serdar Dursun 75'te skora dengeyi getirirken 97 yıllık laneti ise Burak Yılmaz sonlandırdı!

Ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Burak, VAR incelemesi sonrasında kazandığımız penaltıyı gole çevirdi ve Milli Takımımıza kritik bir zaferi getirdi. Ay-yıldızlılar gruptaki dördüncü galibiyetini alarak puanını 15'e yükseltti.

1924'TEN SONRA İLK KEZ!

Norveç'i takibini sürdüren A Milliler ayrıca Letonya karşısındaki 100 yıla yaklaşmış serisine de son verdi. A Milli Takımımız, bu mücadeleye kadar Letonya ile oynadığı son beş maçta da rakibini mağlup edememişti. Ay-yıldızlılar bu galibiyetle Letonya'yı 22 Haziran 1924'ten bu yana ilk kez mağlup etti. 2004'te Millilerimizin EURO 2004'e gitmesine engel olan Letonya'yı devirerek 97 yıllık lanete de son vermiş olduk.