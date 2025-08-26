Letonya Nerede? Letonya Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?
Üç Baltık ülkesinden biri olan Letonya, Doğu Avrupa'nın kuzeyinde yer alır. Letonya, Baltık bölgesinin en güzel ülkelerinden biri kabul edilir. Tarihi, doğal güzellikleri ve zengin kültürü ile dikkat çeken Letonya, coğrafi konumu ile de stratejik bir öneme sahiptir. Peki, Letonya nerede, Letonya hangi kıtada, Letonya komşu ülkeleri hangileridir, Letonya'nın başkenti neresi? Letonya'nın coğrafi konumuyla ilgili merak ettiğiniz her soruya yazımızda yanıt bulabilirsiniz.
Letonya Nerede?
Letonya nerede sorusu birçok gezgin veya coğrafyaya ilgi duyan kişi tarafından merak ediliyor. Bu ülke, Kuzey Avrupa’da Baltık Denizi’nin doğu kıyısında yer alıyor. Dolayısıyla Letonya için üç Baltık ülkesinden biri ifadesini kullanıyoruz. Letonya, coğrafi konumu sayesinde hem Avrupa hem de Baltık bölgesinin önemli ülkelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yemyeşil ormanları, geniş nehirleri ve tarihi şehirleri ile adından söz ettiren ülke hem turistik hem de stratejik açıdan dikkat çekiyor. Ülkenin konumu ile ilgili daha çok detay vermek gerekirse eğer Letonya’nın Kuzey Avrupa’nın kuzeydoğusunda bulunduğunu söyleyebiliriz. Baltık Denizi’nin de doğusunda konumlanmış olan bu ülke, kuzeyde Estonya, güneyde Litvanya, doğusunda ise Rusya ve Belarus ile komşudur. Bu coğrafi konumu, Letonya’yı hem Avrupa Birliği hem de NATO gibi uluslararası organizasyonların önemli bir parçası yapar.
Letonya Hangi Kıtada?
Letonya nerede sorusunun bir parçası da elbette Letonya hangi kıtada sorusudur. Bu ülke, coğrafi olarak Avrupa kıtasında yer alır. Avrupa’nın kuzeydoğu kesiminde bulunan ve Baltık ülkeleri grubunda yer alan Letonya, bulunduğu bölgenin önemli isimlerinden biri kabul edilir. Letonya’nın sahip olduğu konumun en büyük avantajlarından biri bu ülkenin üye olduğu topluluklardır. Letonya, hem Avrupa Birliği hem de NATO gibi uluslararası toplulukların aktif üyelerindendir. Ülke Avrupa Birliği üyeliği sayesinde siyasi anlamda olduğu kadar ekonomik açıdan da Avrupa ile sıkı ilişkiler içerisindedir. Binlerce göl ve ormana ev sahipliği yapan Letonya’nın bulunduğu coğrafi konumun bir diğer avantajı da ülkenin doğal güzellikleri… Sahip olduğu kıyı şeridi de bu listeye eklenince oldukça dikkat çekici bir ülke karşımıza çıkıyor. Peki birçok alanda adından söz ettiren Letonya komşu ülkeleri kimler?
Letonya Komşu Ülkeleri
Letonya komşu ülkeleri dediğimizde karşımıza dört isim çıkıyor. Birçok alanda olduğu gibi sınır komşuları açısından da stratejik öneme sahip olan ülkenin toplamda dört komşusu bulunuyor. Ülkenin kara sınırına sahip olduğu komşu ülkeleri şu şekilde sıralanabilir…
Ayrıca Letonya’nın batısında Baltık Denizi’nin bulunduğunu da hatırlatalım. Bu durum, ülkenin deniz ticareti ve deniz ulaşımı açısından önemli bir konuma sahip olmasını sağlar.
Letonya Başkenti
Letonya başkenti, aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olma özelliğini de taşıyan Riga şehridir. Başkent Riga, Baltık Denizi kıyısında yer alır. Bu şehrin tarihi 13. yüzyıla kadar uzanır. Bu anlamda köklü şehirlerden de biridir. Riga için hem ekonomik hem de kültürel anlamda Letonya’nın kalbi demek doğru olacaktır. Riga, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer aldığı için ziyaretçilerin ilgisini çeken şehirlerin başında gelir. Şehirde, Art Nouveau mimarisi ve ortaçağdan kalan bazı yapılar oldukça yaygındır.