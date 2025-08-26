Letonya Nerede? Letonya Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

Letonya Nerede?

Letonya nerede sorusu birçok gezgin veya coğrafyaya ilgi duyan kişi tarafından merak ediliyor. Bu ülke, Kuzey Avrupa’da Baltık Denizi’nin doğu kıyısında yer alıyor. Dolayısıyla Letonya için üç Baltık ülkesinden biri ifadesini kullanıyoruz. Letonya, coğrafi konumu sayesinde hem Avrupa hem de Baltık bölgesinin önemli ülkelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yemyeşil ormanları, geniş nehirleri ve tarihi şehirleri ile adından söz ettiren ülke hem turistik hem de stratejik açıdan dikkat çekiyor. Ülkenin konumu ile ilgili daha çok detay vermek gerekirse eğer Letonya’nın Kuzey Avrupa’nın kuzeydoğusunda bulunduğunu söyleyebiliriz. Baltık Denizi’nin de doğusunda konumlanmış olan bu ülke, kuzeyde Estonya, güneyde Litvanya, doğusunda ise Rusya ve Belarus ile komşudur. Bu coğrafi konumu, Letonya’yı hem Avrupa Birliği hem de NATO gibi uluslararası organizasyonların önemli bir parçası yapar.

Letonya Hangi Kıtada?

Letonya nerede sorusunun bir parçası da elbette Letonya hangi kıtada sorusudur. Bu ülke, coğrafi olarak Avrupa kıtasında yer alır. Avrupa’nın kuzeydoğu kesiminde bulunan ve Baltık ülkeleri grubunda yer alan Letonya, bulunduğu bölgenin önemli isimlerinden biri kabul edilir. Letonya’nın sahip olduğu konumun en büyük avantajlarından biri bu ülkenin üye olduğu topluluklardır. Letonya, hem Avrupa Birliği hem de NATO gibi uluslararası toplulukların aktif üyelerindendir. Ülke Avrupa Birliği üyeliği sayesinde siyasi anlamda olduğu kadar ekonomik açıdan da Avrupa ile sıkı ilişkiler içerisindedir. Binlerce göl ve ormana ev sahipliği yapan Letonya’nın bulunduğu coğrafi konumun bir diğer avantajı da ülkenin doğal güzellikleri… Sahip olduğu kıyı şeridi de bu listeye eklenince oldukça dikkat çekici bir ülke karşımıza çıkıyor. Peki birçok alanda adından söz ettiren Letonya komşu ülkeleri kimler?